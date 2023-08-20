觀光客愛在向日葵田「裸體打卡」　老闆受不了：快穿衣服

英國英格蘭南部海岸附近的海靈島（Hayling Island）一處農場日前掛出了不尋常的告示，敦促到此一遊的客人們不要在向日葵花田裏面裸體拍照。



Stoke Fruit Farm（史托克果園）的主人注意到越來越多遊客把衣服脫光後跑進向日葵花叢之中擺姿勢拍照，決定上網發布這個不尋常的要求。他們日前在Facebook提醒大家，這個農場是一個闔家參觀的地方：「到了向日葵花田裏面，請把你們的衣服穿上！我們正收到越來越多進行裸體拍照的投訴，絕對不要再發生這種情況，拜託了！」

史托克果園占地350英畝，由威爾森（Sam Wilson）與妹妹裴特利（Nette Petley）的祖父建立，現在是兩人負責經營。農場一直都有拍照活動，人們一般都很有禮貌且井然有序，所以沒有影響到其他人。但自7月底發生了約6次民眾在花叢之中脫光衣服的事件，「我們一直有人在拍情色照（risque），這是第一年次成為問題，也是我們貼出標誌的原因」。

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據太陽報（The Sun）的報導，一位名叫克魯達斯（Sarah-Jane Cruddas）的遊客表示，她兒子日前就遇過全身上下只穿了一件丁字褲的女子。威爾森表示，在「幾個孩子看到不該看的東西」之後，他跟團隊決定在農場周圍掛上告示，「這裏是個真正自由與快樂的農場，但就是沒辦法接受眾目睽睽下赤身露體」。

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裴特利則說，「這是一個非常開心跟有趣的地方，確實給你那種充滿力量的感覺，但這關乎周邊的人們與對此尊重。這個場地很大，有很多地方，你可以躲起來超過一個小時而不被人發現。不過，這些事件是明目張膽公然為之」。

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