提防被偷拍！空姐稱酒店8大區域易藏針孔相機　浴室鏡子也是黑點

隨着疫情趨緩，不少人紛紛出國旅遊，而住酒店最害怕遇到的事情想必是偷拍。對此，外國就有一名空姐在TikTok上分享酒店房間最容易被隱藏攝影機的8個區域，包括浴室鏡子、蓮蓬頭與浴缸出水孔、窗簾後方和周圍、火災警報器邊緣處，藉此提醒大家，外出旅遊住酒店時候必須檢查，以免個人隱私被曝光。



根據《太陽報》報道，這名荷蘭22歲空姐斯圖洛絲（Esther Sturrus）2019年以來先後任職於英國途易航空（TUI Airways）與荷蘭皇家航空（KLM）。她在個人TikTok帳號上上傳一段影片，其中最先檢查的是浴室鏡子，她用手指按壓鏡子並確認沒有出現異狀。隨後，她一邊拿光源照射洗澡淋浴設備和警報器邊緣。

斯圖洛絲分享入住酒店時所需注意的地方。（TikTok截圖 / @esthersturrus）

接着，斯圖洛絲走進房間，大致檢查四周環境，包括電視機、窗簾和抽屜下方。另外，斯圖洛絲還分享，鬧鐘、燈具及冷氣控溫板都會一起檢查，以免個人隱私遭到不法分子曝光。

影片曝光後，已累積370萬次瀏覽數，48萬多人按讚，不少網民紛紛留言表示：

．「我們社會已經走到這一步，蠻難過的」

．「我的堂兄弟的空服員朋友，曾在床下發現一具屍體」

．「我看完立刻去檢查自己用了5年的浴室鏡子」



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