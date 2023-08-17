市售三文魚被拍下「怪蟲蠕動」TikTok廣傳　網民恥笑：額外蛋白質

美國一名女子日前到知名連鎖超市好市多（Costco）購物，逛到生鮮肉品區時，驚見包裝好的三文魚上有1隻不明幼蟲，還不斷蠕動，讓她嚇得當場拍下驚悚畫面PO網，引起大量討論。



《鏡報》報道，34歲的林恩（Rachel Lyn）近期在TikTok上傳1段影片，她前往某間好市多採買肉品時，意外發現包上塑膠膜的三文魚上竟有一隻幼蟲，活跳跳的在肉品上蠕動，讓她頓時一陣作嘔。

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影片曝光後，目前已累積250萬次觀看，一名網友就食安表達擔憂，敦促林恩將此事告知超市工作人員，避免其他人將蟲子吃下肚。

也有人表示，「1盒三文魚賣32美元？蠕蟲需要額外付費嗎」、「額外的蛋白質」、「這就是為何我從不吃水裏的東西」，還有人稱過去也在好市多看過這種情況。

無獨有偶，一名TikTok用戶去年也在全食超市（Whole Foods）的三文魚中發現寄生蟲，另有一個家庭在大比目魚（Halibut）中發現蟲子，隨後控告好市多。

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NextShark報道，根據加拿大卑詩省疾病控制和預防中心（B.C. Centre for Disease Control），75%野生太平洋三文魚已感染異尖線蟲（anisakid nematodes），也稱鯡魚蟲（herring worms）；這是魚類常見的寄生蟲。

雖然可透過煮熟或冷凍殺死，但若蟲子在活着的情況下被吃下，可能會附着在人類胃部，導致異尖線蟲病（anisakiasis）或裂頭絛蟲病（diphyllobothriasis），後者是一種長期感染。

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