李顯龍調整組屋政策　黃金地段轉售設最嚴格限制

新加坡總理李顯龍20日在國慶群眾大會上宣布，從明年下半年起，建屋發展局將推出新的組屋分類框架，所有新預購組屋項目將分成標準地段組屋（Standard projects）、優選地段組屋（Plus projects）和黃金地段組屋（Prime projects）。他又表示，現有的組屋項目不受新分類所影響。



在新分類下，黃金地段組屋即位於新加坡最核心地區，購屋者將享有最多津貼，但也面對最嚴格售屋限制，除與「優選地段」一樣最低居住期限為10年、須將轉售價格的一定比率歸還政府之外。還禁止出租整個組屋單位，且轉售的對象（即新買家）也必須符合購買組屋的所有條件，包括收入限制。

滿35歲單身者有更多選擇

由於地點優越的組屋若定價較高，多數家庭會負擔不起。但如果定價較低，則加劇博彩效應，即更多家庭會嘗試申購。為解決問題，新加坡政府把靠近地鐵站或市鎮中心的組屋，列為「優選地段組屋」。這些單位會大幅折價出售，賣價低於它們的真實市價。

年滿35歲的單身者在購買組屋時也將會有更多選擇，可以購買所有地段的二房式靈活單位。目前，首次購屋的單身者向建屋發展局申購新組屋時，只能購買非成熟區的二房式靈活單位。