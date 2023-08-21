新加坡國慶大會　李顯龍中文演講全文

新加坡8月20日舉行2023年度國慶大會，總理李顯龍以「共創更美好的家園和未來」為題發表演講。以下為中文演講全文：



各位同胞，大家晚上好！歷經三年的新冠疫情，我們齊心協力，挺過考驗。大家的生活也恢復正常了。各個社區也再次舉辦國慶晚宴，為國家慶生。此外，一些國人已經養成了傷風感冒時，就會自動戴口罩的習慣，繼續保護自己，也保護大家。

生活費

雖然我國已經走出疫情，但是地緣政治日漸緊張，經濟情況不明朗。 這導致全球價格攀升，造成通貨膨脹居高不下。

國人的日常開銷繼續增加，為了減輕人們的負擔，政府分發了不同的補助。去年，我用了一份月曆，向大家介紹了一個住在三房式組屋的家庭，能夠獲得哪些援助。這包括U-Save水電費和雜費回扣，CDC購物券、現金補助、保健儲蓄填補等等。政府幾乎每個月都有不同的補助，幫助低收入家庭。其他國人也有一些補助，大家應該都陸陸續續收到了。

今年也有一份月曆。和去年一樣，政府幾乎每個月都會給各種補貼。現在是8月了，有現金補助，9月也有補助。10月有U-Save水電費和雜費回扣、11 月財神爺真累了請假，12月有現金補助，加上明年1月又有CDC購物券，讓大家可以買年貨準備過年。我們兌現了好好照顧人民的承諾。

我們知道今年調高消費稅影響了國人，所以我們通過定心與援助配套，幫助大家減輕負擔，尤其是中低收入家庭。由於政府去年在一些方面節約開支，有了一點財政盈餘，我們決定在今年的財政預算案，加強一些援助措施。其中，額外的CDC購物券，我聽說特別受歡迎。很高興看到這些措施行之有效，讓國人受惠。

明年1月1號，消費稅將上調到百分之9。我們會按照原先的計劃，落實定心與援助配套。我有把握，這些補助能夠緩解明年消費稅上調後，對國人的影響。不過，大家一定會問：財神爺能不能夠「再慷慨」一次。讓每個人都能獲得多一點援助呢？你們問我，我就問了財政部長黃循財，他說他會去認真研究。我們拭目以待，希望能有好消息。

但是，大家必須諒解，財神爺不一定能有求必應，政府不可能無止境地分發補助。所以，我們也要從根本上解決問題，那就是提高生產力、幫助企業轉型和發展經濟。這樣，國人的實際收入才能持續增加，大家的生活才確實會有所改善。

其實，政府也一直通過各種政策，穩定物品價格。例如，1973年，職總成立了NTUC Welcome超市，也就是今天的職總平價集團。它的使命，就是確保新加坡人能夠買到，價格實惠的日常必需品。50 年後的今天，平價集團已經是本地超市的老大哥。它發揮了帶頭的作用，把物品價格維持在合理的水平，讓人民能夠繼續買到價廉物美的東西。這使到其他超市不得不向它看齊，也提供自家品牌和各種優惠。

要減少生活開銷，我們在購物的時候也可以精打細算。很多家庭主婦、 Uncle 和Aunty懂得貨比三家，知道東西要到哪一家超市買，要在哪一天買，才最便宜。他們可以，今天去職總平價，明天去昇菘，後天去Giant。一些人很厲害，會用應用程式例如 Price Kaki，或通過一些群聊，查看哪裏有最好的 「lobang」。如果你是建國一代、立國一代，或持有藍色的CHAS卡，星期一到星期五，去不同的超市，天天都有折扣。為了家庭，人們省錢不落人後，要買到最划算的日用品，這樣才對得起自己的錢包。所以說，只要大家做一點功課，還是能買到比較便宜的東西。

「56一族」

我知道，有一個群體特別關注生活費的問題。那就是快要退休的工作人士，他們現在大概五十多歲或六十出頭。當中有些人，「上有老，下有小，還要擔心退休後，錢不夠養老」。我明白你們這個夾心層的擔憂，你們要照顧年邁的父母。而且，孩子們還在求學，不會那麼快畢業。政府所提供的大大小小的補貼，將可以幫助你們應付生活費。不過，你們還是會擔心自己日後沒有足夠儲蓄可以養老。不過，你們還是會擔心自己日後沒有足夠儲蓄可以養老。這是因為，你們當年的薪水比不上今天的年輕人。而且，你們從國家經濟增長所得到的好處，也比年輕人相對來得少。我了解你們的憂慮。政府會協助你們減輕生活負擔，並且提供針對性的補助。讓你們能夠更加從容地面對退休生活。

健康SG計劃

除了幫助年長人士為退休做好準備，我們也必須關心大家的健康。大家上了年紀都多少會出現一些毛病，尤其是如果年輕時沒有照顧好身體。就可能有三高，也開始這裏痛，那裏痛。走不快 、看不清、 耳不靈、 睡不好。人到了晚年，如果身患多病或是病情嚴重，無法照顧自己，甚至要長期住院，這對自己和家人都是很辛苦的。首先，金錢的負擔肯定不少。把辛苦一輩子賺來的錢，花在吃藥住院，就得不償失了。同時，在家裏照顧年老的病患，對整家人來說，是身心勞累的事。算來算去、健康還是排第一。

所以，預防勝於治療。為了讓國人能夠保持身心活躍，上個月，衛生部就推出了「健康SG計劃」（Healthier SG）。我和太太也報名參加了。健康SG是我國醫療保健制度的一個重大改變，政府將把重點轉向預防疾病。我們鼓勵每個人有一個固定的家庭醫生；這樣醫生除了看病，也可以為你量身定製保健護理計劃。同時，這個家庭醫生也會定期和你聯繫，關注你身心的整體狀態。

我明白大家的心理，不願意有事沒事就去看醫生，有時即使有事也不敢看醫生，害怕會聽到壞消息 。但是，我希望你們可以改變心態，從現在開始就定期去「看醫生」，聽他的話，養成積極照顧身體的好習慣。

政府會提供各種津貼減低你們的醫藥費。推行健康SG計劃，衛生部在預防疾病方面的開銷將會增加。這是為了讓你們老來活得更加健康，長期幫助你減輕醫藥負擔，也希望可以減緩國家醫藥開支的增長。所以，請你協助我們一起照顧自己的健康，以便有更多的時間和家人共享天倫之樂。我再次呼籲大家報名參加健康SG計劃。請牢記：健康是寶 預防最好 你我家人沒煩惱。

結語

過去三年，新冠疫情是一場嚴重危機，我們沉着應戰，理智應對，上下一心，共同克服種種難題。

新加坡是最早走出危機的其中一個國家，並且很快就恢復活力。我們的新航再次展翅高飛，樟宜機場人山人海，入境的旅客很多，出國旅遊的國人也不少。

投資者看到我們應對疫情的表現，對我們更有信心了。我們吸引了許多新的投資，經濟活動也增加了不少。我們這個國際金融中心也更加蓬勃了。我們也成為數一數二的科技研究中心，物流中心和數據中心，鞏固了我們作為區域樞紐的地位。

這一切不是偶然的。而是因為我們一直以來都未雨綢繆，做長遠的規劃，並且政府與人民之間維持互信，緊密合作，把願景變成事實。

最近發生了幾個涉及政治人物的事件，讓國人感到不安，甚至懷疑我國的體制是否出了問題。其實，沒有體制是十全十美的。至於這些事件是否會讓新加坡受到打擊，那就取決於我們如何應對。我的團隊絕對會全心全力，做到盡善盡美，全力以赴維護新加坡清廉高效的政治體系與信譽。

當年建國總理李光耀先生在面對類似的棘手事件時，都會果斷地處理。我也是以同樣的態度處理這些事件。我相信我的接班人也會一樣。

今年是李光耀先生的百年冥誕，我們在緬懷李先生的同時，也應當銘記他的教誨。李先生最在乎的，是要新加坡人牢牢記得我們賴以生存的硬道理。首先，永遠不讓腐敗的政治在這裏出現。同時，維持最高的廉政標準，使新加坡能夠一直運行下去。有了這個基礎，我們才能實現核心的治國理念 - 人人平等，唯才是用、幫助國人施展才華，精益求精、發展經濟，提升大家的生活、建設一個多元種族的和諧社會。

新加坡能有今天的成就，是因為開國領袖的堅持和毅力。所以，讓我們繼續秉持前輩的建國精神。確保新加坡持續繁榮進步，乘風破浪，勇往直前。

謝謝大家！