熱帶風暴希拉里襲美國南加州　12縣進入緊急狀態　沙漠小鎮變澤國

熱帶風暴希拉里（Hilary）8月20日登陸墨西哥，20日下午它越過邊境，直撲加州的聖迭戈縣（San Diego），又在美國洛杉磯東部和西部引發嚴重洪災。南加州官員21日嚴陣以待，應對可能發生更慘重的災情。



美國家氣象局（National Weather Service）稱希拉里已從颶風減弱為熱帶低氣壓。它的最大風速為每小時72公里，現正以時速45公里向西北方向移動。

加州州長紐森（Gavin Newsom）已在19日提前宣布南加州大部份地區進入緊急狀態（涉12個縣），水災警報至少將持續至當地時間21日凌晨3時。

這地區一般情況下通常是乾旱的，但連沙漠小鎮蘭喬米拉（Rancho Mirage）已被洪水淹浸，已變成汪洋。

加州南部可能有150到254毫米的雨量，最乾旱的死亡谷都可能有76到100毫米雨量。天氣預報員稱，山區和沙漠地區降雨量可達120至250毫米，相當於沙漠地帶一整年的降雨量。

社交媒體上流傳的照片顯示，洪水沿着城市街道洶湧，道路變成河流。

這是聖迭戈縣有紀錄以來，出現在當地的第一場熱帶風暴，也是1939年以來首個襲擊洛杉磯縣的熱帶風暴。

洛杉磯以東的聖貝納迪諾縣（San Bernardino）政府已下令山區和山谷中的城鎮的人疏散。此外聖貝納迪諾山腳剛發生過山火。萬一有洪水，它們會快速變成山洪，在無遮無擋的情況下奔流。

國家氣象局警，告在洛杉磯西北部人口較多的文杜圖縣（Ventura County），2小時內的降雨量高達50毫米，可能出現危及性命的洪水。