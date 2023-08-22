女子世界盃｜西班牙足總主席為嘴對嘴親吻球員道歉　強調無惡意

2023女子世界盃，西班牙在20日的決賽以1：0挫英格蘭捧盃。西班牙足協主席魯比爾斯（Luis Rubiales）在頒獎禮上，主動嘴對嘴親吻球員艾莫素（Jenni Hermoso），引起爭議。魯比爾斯21日為事件道歉，稱必須承認自己犯錯，但指當時處於熱情洋溢之際，其行為並無惡意，他又向所有批評他的人致歉。



根據西班牙媒體及社交網站的片段顯示，艾莫素遭魯比爾斯親吻後，在更衣室向隊友表明「不喜歡這樣」。但她隨後所發的聲明淡化事件，稱是兩人情不自禁的行為，因為贏得世界盃實在太開心，又強調與魯比爾斯關係很好。

在魯比爾斯道歉之前，西班牙不少政府官員及和媒體均批評其表現。署理文化和體育部長埃塞塔（Miquel Iceta）受訪時表示，魯比爾斯的行為「不可接受」，要求他道歉及解釋。署理平等事務部長蒙特羅（Irene Montero）在社交信息平台X上稱，未經同意的接吻是女性每日遭受的其中一種性暴力形式，不應被視作正常化。

21日早上，西班牙最暢銷的《國家報》（El Pais）一篇評論題為《珍妮不喜歡這個吻，我們也不喜歡》，並將該吻形容為「一種侵犯」。