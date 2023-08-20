女子世界盃決賽︱西班牙1：0挫英格蘭首奪冠　主帥爭議下領軍封后

2023女子世界盃決賽西班牙大戰英格蘭，甫開賽雙方已展開對攻，英格蘭一次攻勢中楣不入，西班牙把握英軍一次失誤，再次由上場贏波功臣卡莫娜的入球先開紀錄，29分鐘領前1：0。

下半場西班牙獲得十二碼，艾莫素宴客之下，英格蘭始終找不到扳平入球，西班牙就是憑卡莫娜上半場的入球1：0擊敗對手，首奪女子世界盃。



西班牙決賽擊敗英格蘭首奪女子世界盃。（Getty Images）

2023女子世界盃決賽：英格蘭前鋒漢普上半場初段非常活躍。（Getty Images）

英格蘭縱有羅倫占士（Lauren James）停賽期滿，主帥域雯繼續沿用愈用愈順的3-4-1-2陣式，3中堅、2翼衛、雙防中，支援路素（Alessia Russo）和漢普（Lauren Hemp）雙箭頭的進攻重心10號位球員，依然由東妮（Ella Toone）正選出場，占士先列後備。

漢普延續近仗良好狀態，甫開賽已屢次考驗西班牙防線，15分鐘一次勁射，皮球中楣彈出。西班牙隨即反擊，翼鋒列當度（Alba Redondo）近門施射，被英軍門將艾思（Mary Earps）快一步撲出。

2023女子世界盃決賽：漢普的射門西班牙門將已投降，但過不到門楣。（Getty Images）

西班牙超級新星芭娜威露（Salma Paralluelo）復任正選，取代復出以來一路狀態平平的球后佩迪雅絲（Alexia Putellas），這位田徑選手出身的19歲翼鋒速度驚人，今屆頭4場賽事正選上陣未有入球，8強荷蘭一仗後備入替加時建奇功，4強對瑞典再次後備上陣為西班牙開紀錄，今仗正選上陣即以速度連番威脅英格蘭後防。

英格蘭的快攻與西班牙水銀瀉地攻勢拉成均勢，高手過招一次失誤足以致命，英軍右閘布朗絲（Lucy Bronze）引球推進，這位效力巴塞隆拿的星將推入中路，卻在中場位置被一班十分了解她的對手迫甩腳下球。布朗絲一失位，西班牙立即聰明地將球傳向英軍後防右路打突擊，左閘卡莫娜（Olga Carmona）後上入楔射入，繼準決賽為球隊攻入2：1奠勝球後再成入球功臣。29分鐘西班牙領先1：0。

2023女子世界盃決賽：左閘卡莫娜（Olga Carmona）為西班牙先開紀錄。（Getty Images）

英格蘭落後下嘗試反撲不果，完半場前西班牙一次攻勢，芭娜威露門前快腳射門擦柱而出，英格蘭逃過一劫。

半場落後一球，英格蘭主帥域雯隨即變陣，收起左翼衛戴莉（Rachel Daly）和前鋒路素，換入羅倫占士及姬莉（Chloe Kelly），陣式由3-4-1-2變為4-2-3-1。易邊後英格蘭搶回不少攻勢，但具威脅埋門還是西班牙較多，49分鐘卡丹蒂（Mariona Caldentey）遠射被艾思救出。

2023女子世界盃決賽： 艾思接實艾莫素的十二碼，英格蘭不至多失。 （Getty Images）

54分鐘英格蘭有次入球黃金機會，後備上陣的姬莉右路快放後傳中，漢普遠柱接應，但在對手力壓下射斜。66分鐘禾殊（Keira Walsh）在禁區內犯手球，英格蘭被罰十二碼。西班牙由老將艾莫素（Jennifer Hermoso）操刀，射門被英格蘭門將艾思捉到路接實，英格蘭再次避過一劫。

75分鐘英格蘭一次反擊，羅倫占士窄位勁射被西班牙門將高爾（Cata Coll）擋出。86分鐘英格蘭再變陣，中鋒英姬倫（Bethany England）入替進攻中場東妮。比賽尾段，英格蘭隊長白禮特（Millie Bright）由中堅變中鋒，嘗試爭取扳平入球，但西班牙大部分時間控球在腳，形勢和攻勢均佔盡上風。

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英格蘭始終找不到扳平入球，西班牙就是憑卡莫娜上半場的入球1：0擊敗對手，首奪女子世界盃，成為繼德國之後，歷來第二支先後贏得男子及女子世界盃冠軍的球隊。英格蘭主帥域雯不幸地繼2019帶領荷蘭之後，今屆帶領英格蘭同樣屈居亞軍。

西班牙決賽周前曾爆出將帥不和，15位球員電郵西班牙足總，說明除非主帥維達下台否則不希望再入選國家隊，維達獲西班牙足總力撐，最終15位「迫宮」球員中只有3人入選入屆世界盃決賽周大軍。即使如此，維達與一班球員關係仍未如理想，但西班牙在爭議中依然成功贏得冠軍。

四冠王者美國16強止步，未能成為首支三連霸球隊。（Getty Images）

2023女子世界盃新王者誕生！

對上8屆世界盃，只有4隊冠軍，美國4度捧盃，德國兩度封后，日本、挪威各勝一次。美國是女足王國，一來發展得早，二來在強大學界基礎和發達職業聯賽雙線支持下，歷年球星輩出，即使世界排名第一，今屆賽事遇上球隊新老交替和球員傷病影響發揮，創下16強出局歷來最差成績。

歐洲大陸方面曾由德國長年壟斷，頭11屆歐國盃她們贏得8屆之多，千禧年代初是全盛期，連贏2001年歐國盃、2003年世界盃、2005年歐國盃、2007年世界盃、2009年歐國盃。時至今日德國隊實力依然強大，去年歐國盃得亞軍，世界排名第二的她們今屆賽事卻嚴重失準，意外在分組賽出局。另一支能夠連贏女子歐國盃及世界盃的球隊是挪威，她們在1980至90年代曾與美國一時瑜亮，1993年贏完歐國盃，1995年再贏世界盃。假如2022歐國盃冠軍英格蘭能擊敗西班牙奪冠，將會成為第三支達成同一成就的球隊。

不過最終由西班牙捧盃，今屆女子世界盃新王者誕生。