女子世界盃︱家人隱瞞父親死訊　奪冠功臣卡莫娜賽後感人悼念亡父

女子世界盃決賽在周日（20日）落幕，卡莫娜（Olga Carmona）攻入全場唯一入球，助西班牙以1：0擊敗英格蘭，贏得隊史首座女子世界盃冠軍以外，也讓這名左閘獲選為決賽最佳球員。

然而這對她來說既是值得慶賀的一天，同樣也是悲痛的一天，因為在大肆慶祝奪冠後，她得知原來父親在星期五已經去世，無緣目睹自己捧起獎盃一刻。



卡莫娜在決賽第29分鐘，後上將皮球射入遠柱死角，入球後她掀起球衣，裏面的衣服寫上Merchi，據英國《天空體育》報道，這是她為了悼念母親最近一名去世的好友，就像恩尼斯達在2010年世界盃決賽射入致勝一球時，為紀念好友而露出寫有「Dani Jarque siempre con nosotros（Dani Jarque永遠與我們同在）」字樣衣服的舉動。

卡莫娜在決賽入球後，露出寫有母親好友名字的衣服。（Getty Images）

最後西班牙以1：0戰勝英格蘭後，卡莫娜高興地與隊友及家人慶祝，然而賽後西班牙足總卻在Twitter公布這名入球功臣父親的死訊：「我們帶着沉重而悲痛的心情宣布，卡莫娜在世界盃決賽完結後得悉她父親去世的消息。在這個極度痛苦的時刻，我們向卡莫娜及其家人致以最真誠的慰問。卡莫娜，我們愛妳，妳已成為西班牙足球歷史的一部份。」

英國《天空體育》引述西班牙媒體Relevo報道，卡莫娜的父親長期與病魔鬥爭，並在決賽前兩天去世，但為了不影響該名西班牙隊長在決賽的表現，其家人及親戚決定在比賽完結後才告知她這個消息，決賽當天她的家人包括母親及哥哥都有到場支持。卡莫娜在面對瑞典的四強戰中亦射入奠勝一球，助西班牙以2：1晉級決賽。

卡莫娜在賽後與家人一同慶祝，但觀眾席上沒有她父親的身影。（Getty Images）

卡莫娜今天（21日）早上在Twitter寫下文章悼念父親：「在我不知道的情況下，賽前便獲得了一顆屬於我的星星。我知道你給予我力量去完成一些獨特的事情，我知道你今晚一直在看着我，我也知道你會為我而感到驕傲。安息吧父親。」

她效力的球會皇家馬德里亦在官網發表聲明：「球會、主席及董事會對卡莫娜父親的去世深感遺憾。皇家馬德里謹向卡莫娜及其家人與所有親人表示哀悼和愛意。願死者安息。」

在公布卡莫娜父親死訊之前，西班牙足總宣布會在當地時間周一晚上9時，於首都馬德里舉行慶祝活動，並指球員會在晚上10時左右抵達，乘坐開篷巴士沿途與球迷共同慶祝奪冠。《美聯社》報道指暫未知道慶祝活動會否如期舉行，也不知道卡莫娜會否參加。