女子世界盃｜西班牙足總主席疑強吻球員　當事人盼外界別過分解讀

2023女子世界盃，西班牙在周日（20日）的決賽靠卡莫娜的入波，以1：0挫英格蘭捧盃，首次封后。在賽後頒獎儀式上，西班牙射手艾莫素（Jenni Hermoso）被影到與西班牙足總主席魯比爾斯（Luis Rubiales）嘴對嘴接吻，這一幕引發爭議。艾莫素在社交網站的片段中笑言：「我並不喜歡的。」她其後再澄清，這是兩人情不自禁的行為，因為贏得世界盃實在太開心。



西班牙射手艾莫素在69分鐘射失12碼，幸球隊仍保住1：0勝局贏得冠軍。（Getty Images）

事發在頒獎儀式上，當艾莫素接受金牌後，行到魯比爾斯身前相擁慶祝。突然，魯比爾斯將原本攬住艾莫素的雙手捉住對方的頭部，兩人嘴對嘴吻了一記，之後艾莫素行開，魯比爾斯拍兩拍她的背部。

【在頒獎儀式上，魯比爾斯與艾莫素接吻】

這段魯比爾斯疑似強吻艾莫素的片段在網上廣傳，不少網民批評魯比爾斯的行為越禮、不恰當，更有人覺得噁心。艾莫素之後在一段短片中笑言：「我不喜歡。」

西班牙《阿斯報》報道，魯比爾斯賽後入到更衣室，向球員承諾請她們到伊比薩島度假慶祝，他還開玩笑說到時慶祝他跟艾莫素結婚。

【艾莫素笑稱「不喜歡」】

《法新社》引述西班牙足總的回覆，艾莫素澄清事件，她表示：「這是完全情不自禁的互動行為，因為贏得世界盃帶來極大的喜悅。」

「足總主席跟我一直有良好的關係，他對我們所有人的行為亦很好，這是一個自然的行為，出自歡喜及感激。」

「大家不需要過度解讀一個來自歡喜及友情的行為。我們贏了世界盃，不要偏離重要的事。」