美國南加州水災未消退　新一股熱帶風暴將形成襲向德州

熱帶風暴希拉里（Hilary）8月20日登陸墨西哥，20日下午它越過邊境，直撲美國南加州，為美國第二大人口城市洛杉磯引發嚴重洪災。總統拜登（Joe Biden）已下令聯邦部門支援，包括調派人手和物資。與此同時，美國國家颶風中心（NHC）警告，一股正在墨西哥灣醞釀的風暴系統，有可能會增強為熱帶風暴，預計將襲向德州沿岸，可能帶來暴雨及水浸。



美國國家氣象局表示，隨著希拉里的餘波向北移動，暴雨將穿過內華達州拉斯維加斯（Las Vegas），進入西北部份地區，約有1700萬人所處的地方，已被發布洪水及大風的警報或預警。當局預計，南加州的降雨將在21日上午慢慢消散，但官員警告居民不要放鬆警惕，因為洪水仍可能會沖毀道路並淹沒社區，部份地方仍有山泥傾瀉風險。

受希拉里暴雨影響，加州棕櫚泉市（Palm Springs）是受災最嚴重的社區之一，社交媒體上發布的視頻顯示，當地街道被洪水淹沒，並出現泥石流。 市長加納（Grace Garner）表示，該市所有道路都發生水浸，沒有辦法進出。

根據Flightaware.com資料，21日上午，美國西南地區約有400班航機取消或延誤。

美國國家颶風中心（NHC）表示，正在墨西哥灣醞釀的風暴系統，有可能會增強為可命名的熱帶風暴，預計將襲向德州沿岸。當局表示，該風暴系統暫時位於德州曼斯菲爾德港（Port Mansfield）東南約 770 公里，最大持續風速為每小時45 公里，估計21日晚到22日早上，可能導致德州南部沿岸發生水災。當局預計，該系統將於22日早上向德州南部內陸移動，或帶來7.6至12.7厘米的雨量，個別地區降雨量將達到17.8 厘米。

目前，大西洋上共有5個風暴系統。