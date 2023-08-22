澤連斯基訪問雅典　稱希臘將助烏軍培訓F-16機師

撰文：蕭通
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繼丹麥和荷蘭承諾提供F-16戰機之後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）21日表示，希臘將加入為烏克蘭訓練F-16戰機的機師。

澤連斯基21日在雅典與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）會面，雙方之後舉行的聯合記者會。澤連斯基稱，雙方取得了重要成果，希臘將協助烏克蘭空軍培訓F-16機師，他就對方的提議表示感謝。 他沒有提供有關培訓的細節，之前有消息指會在丹麥和羅馬尼亞進行。

在雅典期間，澤連基斯會出席由米佐塔基斯安排的非正式晚宴，出席者包括歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel），以及塞爾維亞、摩爾多瓦（Moldova）、黑山、羅馬尼亞、科索沃、北馬其頓等多國領袖，預定將討論巴爾幹半島在歐盟的未來。

澤連基斯21日出發往希臘前，曾在丹麥國會外發表演說，他稱有信心俄羅斯會輸掉這場戰爭，他亦確信烏克蘭會贏，因為真理站在烏克蘭一邊。

俄羅斯稍早時候警告，丹麥等國向烏克蘭提供戰機，只會使這場已持續近18個月的戰爭升級。丹麥國防部長埃勒曼顏森（Jakob Ellemann-Jensen）表示，烏克蘭只能在其國境之內使用獲贈的F-16戰機。

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