特朗普：計劃8月24日到佐治亞州投案

美國前總統特朗普（Donald Trump）8月21日表示，他計劃在24日到佐洛亞州（Georgia），就涉嫌干預2020年總統大選的控罪投案。



路透社報道，特朗普在自己的社交平台Truth Social留言，稱自己會到佐洛亞州首府亞特蘭大（Atlanta）接受拘捕。

該報道引述美國有線新聞網絡（CNN）較早前的消息，指特朗普的律師與檢察官辦公室就他的保證金及保釋條件達成共識後，計劃在24日到佐治亞州富爾頓縣（Fulton County）投案。

根據特朗普的律師與檢察官威利斯（Fani Willis）簽署的保證協議，特朗普需要繳交20萬美元保證金，同時被禁止在社交平台發表威脅言論。

富爾頓縣治安部門稱，特朗普投案時，拘留所一帶的地區會實施嚴格封鎖。

佐洛亞州檢察部門上週公開一份長達98頁的起訴書，就涉嫌企圖推翻當地2020年妣!大選結果起訴特朗普及另外18人合共41項刑事控罪。威利斯下令他們在25日中午之前投案，而檢察官提出在明年3月4日開庭審訊，不過特朗普方面則要求在2026年才開始。

特朗普有意再次入主白宮，目前在民意調查中領先其他共和黨對手。而他計劃在24日投案，正值共和黨23日舉行首場總統候選人辯論，惟特朗普沒有計劃參與。