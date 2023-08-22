杜拜機場上半年旅客量達4160萬人次　超越疫情前水平

阿聯酋杜拜（Dubai）機場的營運商8月22日表示，今年上半年有4160萬人次使用機場，比去年同期急增49%，並稍為超越疫情前的同期水平。



路透社及半島電視台（Al-Jazeera）報道，杜拜機場營運商指，今年第二季有2030萬人次使用當地機場，其中5月就有690萬人次，是最繁忙的一個月。整體數字比去年同期上升超過四成，帶動今年上半年的旅客量以些微之差，打破2019年疫情前同期的紀錄。

杜拜機場行政總裁格里菲斯（Paul Griffiths）表示，旅客在今年下半期對機場的需要持續強勁，再加上8月的暑假及學校復課，估計今年餘下時間都會非常繁忙。他預計機場今年全年的使用量達8500萬人次，比2019年的全年水平只相差1.6%。

杜拜機場在過去十年都是全球最繁忙的國際機場，它連接全球104個國家共257個目的地，並有91間航空公司的航班升降。

新冠疫情在2020年初開始肆虐全球，各地紛紛封關，不過杜拜就在2020年中重開旅遊業，而在國際旅遊復甦後，當地的旅客量更強勁反彈。

而在今年上半年使用杜拜機場的旅客人數分布中，印度以600萬人次稱冠，之後分別是沙特阿拉伯（310萬人次）、英國（280萬人次）及巴基斯坦（200萬人次），而美國、俄羅斯及德國的旅客亦分別有120萬人次以上。