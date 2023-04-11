全球最貴車牌誕生　杜拜「P7」車牌成交價破1.1億港元

在阿聯酋最大城市杜拜4月8日的一個慈善拍賣會上，「P7」車牌以破紀錄的5500萬阿聯酋迪拉姆（AED）成交，即達到逾1.17億港元，成為全球最貴車牌。買家的身份沒有公開。



這場名為「最高貴數字」（Most Noble Numbers）的慈善拍賣會，收益會用於阿聯酋的項目「10億餐捐贈基金」（1 Billion Meals Endowment，暫譯）。

在拍賣會上，P7的第一口價就達到1500萬阿聯酋迪拉姆，再快速升至3000萬阿聯酋迪拉姆，然後創建Telegram的程式設計師兼富翁帕維爾杜羅夫（Pavel Durov）一度叫價3500萬，但這個並非最終價錢，車牌再經歷多口叫價後，最後以5500萬阿聯酋迪拉姆成交，現場氣氛熱烈。

彭博社報道，雖然車牌為「P7」，但由於P字列於旁邊位置，故此從第一眼看來，會以為是單獨的7字。報道談到阿聯酋當地有拍賣特別車牌的文化，超級富豪會藉此炫耀他們的地位和財富，用於慈善事業，不過在最新的拍賣中，「P7」的買家身份暫未有公開。

報道指，此前的全球最貴車牌紀錄同樣出現於阿聯酋，2008年在該國另一城市阿布扎比（Abu Dhabi），商人Saeed Abdul Ghaffar Khouri以5220萬阿聯酋迪拉姆（現約1.11億港元）買下1號車牌。

香港歷來最高價車牌則為「W」的2,600萬港元，還有在2023年2月，自訂車牌「Ｒ」以2,550萬港元成交，成為本港歷來第二貴的車牌。