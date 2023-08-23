美國2021年4752兒童及青少年死於槍枝　創歷史新高

美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）在21日發表報告稱，美國兒童及青少年死於槍枝的人數創歷史新高，2021年達到4,752人。



該份發表在《美國醫學會雜誌- 兒科》（JAMA Pediatrics）的報告，利用美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據進行分析，發現2021年有4,752名兒童及青少年，死於與槍枝相關的傷害，高於2020年的4,368人，以及2019年的3,390人。而自2020年以來，槍枝暴力已成為美國兒童的頭號死因。

研究指出，2021年兒童及青少年因槍枝死亡的個案中，約64%是死於謀殺，當中67%受害人為非裔，人數為白人的11倍。同年約有30%個案是死於以槍枝自殺，當中78%為白人。

田納西州民眾要求加強槍管 杜絕校園槍擊

在該研究發表之際，田納西州議會21日就今年3月發生的納什維爾（Nashville）校園槍擊案，召開了一場關於公共安全的特別會議。當地有群眾發起遊行，要求當局制定更嚴格的槍枝法。據指出，田納西州每年都有128名兒童和青少年死於槍擊。

田納西州州長比爾．李（Bill Lee）呼籲議員支持俗稱「紅旗法」的槍管法案，包括加強對買槍者的背景審查，並可以對具威脅人士收繳槍枝。不過，他勢遭主導州議會的共和黨黨友抵制。