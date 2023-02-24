美國5歲童在家玩槍「對自己腦袋發射」身亡　再掀槍支管制爭議

美國威斯康辛州發生一宗槍擊命案，5歲男童岡薩雷斯（Elijo Gonzalez）在家時撿到一把槍，不小心對着頭自轟後不治身亡。



不幸事件震驚當地社區，也再度引發大眾對於槍枝安全議題的關注。

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事件21日晚間8時30分左右發生在密爾瓦基市（Milwaukee）當地一處住宅區，男童岡薩雷斯在無人看管的情況下，拿起家中的槍把玩，結果不小心對着自己開槍，送醫後隨即被宣告身亡。

警方表示，當他們接到報案後，約44分鐘後傳出男童已經死亡，後來逮捕2名沒有盡到看管孩童職責的35歲與58歲男子，暫時未對外公布2人身分。

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密爾瓦基警察局長科爾內霍（Cornejo）表示，這是一宗十分不幸的事件。

同時他注意到近來類似事件有增加趨勢，希望擁有槍枝的民眾能夠盡到妥善保管的責任，應該把槍放置在孩童無法拿到的地方，希望不會再發生類似事件。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】