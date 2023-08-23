01福島直擊・超越科學｜和牛成「輻射廢棄物」 反核牧場主不離棄
日本最快周四（24日）排放福島核廢水，311地震引發核災過去了12年，日本政府至今仍為受影響地區去除污染。輻射泥土可以掘走，長埋地下，但受到輻射的牛，是否就要全部撲殺？
《香港01》記者親身到福島，直撃養着數百頭輻射牛的希望牧場。牧場中的牛曾被政府判處「死刑」，更疑因輻射出現突變，但負責人吉澤正巳堅持和這些活着的生命走到最後，拒將牠們變成「輻射廢棄物」。
原本就反核的吉澤，現時更站在反對排核廢水出海的最前線。他擔心長達30年的排水計劃，會對福島人的健康帶來影響，更打算在排水後釣魚，自費拿去檢測，以防政府隱瞞任何問題。
記者、攝影：李穎霖、梁祖饒 日本福島直擊
福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施
12年前用望遠鏡看到核電廠冒煙
「3月17日那天，我就用這副望遠鏡看着核電廠的方向，看自衛隊和消防隊向反應爐灑水，突然就看到了白煙。」吉澤正巳在家門前，把望遠鏡對準了福島第一核電廠的方位，再把雙眼靠到目鏡前，模擬着當時的情況。這個本來買來觀星的望遠鏡，在311災難發生後，成為了吉澤窺探核電廠最新情況的工具。
被迫撤離 潛回餵飼
吉澤正巳的希望牧場位於福島浪江町，與距離福島第一核電廠14公里。311災難發生後，核電廠爆炸泄漏輻射，日本政府很快要求附近居民疏散，但牧場的負責人吉澤，為了照顧牧場內330頭和牛沒有離開。
避難指示後來擴展到核電廠方圓30公里範圍，吉澤亦被迫撤離。當時有不少畜牧的人被迫離開家園，飼養的禽畜都在一夕之間失去了照顧，變得瘦骨嶙峋，甚至餓死。不過，仍有部份人如吉澤一樣，不想放棄牛隻，多次偷偷回來，放下飼料再離開，更因此與警察起爭執。然而，2011年5月，即災後2個月，日本政府就下令撲殺核電站方圓20公里內的家畜。
靠捐款養牛
「這些牛在國家的方針下不能再生存，政府覺得牠們很礙事，是輻射廢棄物，施壓想把牠們殺死收拾殘局。」吉澤說，語氣仍帶點憤怒。
在政府的政策下，災區約有3300頭牛被殺，有同樣不願殺牛的人，亦將飼養的牛交了吉澤照顧。現時吉澤的牧場有500頭牛，除了和牛，更有乳牛。然而，留下的這些牛因輻射的關係，全部都不能賣，他現時靠來自全國的捐款，養着這些政府眼中的「輻射廢棄物」。
作為一個本來經營食用和牛牧場的人，吉澤說堅持留下牛與他們的商業價值無關：「牠們是活着的生命。我接手了牧場，會和牛一起走到最後。我有了這樣的覺悟。」
牛突現白點 疑為突變
災後一年，20頭留下的牛身體突然出現了白點，至今原因仍然不明，吉澤懷疑是突變。
在2011年底、災後半年就重回牧場生活的吉澤，今年69歲，災後做過20次身體檢查，他指自己體內的累積輻射量在災民中算高，但慶幸無驗出癌症和其他症狀。
駕車全國演講 宣傳反核
吉澤正巳年輕時，已覺得核能不安全，曾參加反核學生運動。311引起的核災發生後，他見到自衛隊和消防隊仍在為核反應堆灑水降溫，卻聽說東京電力打算讓員工撤離核電廠的消息，氣得在車身寫上「決死救命、團結」，並駕車到東京抗議。
多年後，吉澤正巳駕駛着這輛抗議車，到全國各地演講，宣揚311和核災的教訓。這輛抗議車亦不斷「進化」，由起初寫下的一句標語，發展到現在，車身上貼上「不要排放核污水」、「再見核電廠」等字句，車後更可拖着一隻由九州一名大學教授造給他的牛型藝術品，呼籲不要忘記災難中的棄畜、棄民。現在他和這輛車一起，投入到反對排核廢水的最前線。
去年8月，日本首相岸田文雄宣布重啟部份被閒置的核電廠，並且建造新世代的反應爐，吉澤對此感到憤怒。「像311般的大地震一定會再發生，這不只是福島的事，是全國有核電站的地方的問題。最糟糕的情況就是爆炸，輻射隨風飄散，不就和切爾諾貝爾一樣嗎？」
面對接下來，向海洋排放30年核廢水，他擔心會對福島人的健康、漁業的未來造成影響：「污水中不止有氚，有很多放射性物質。在福島的人還是要食福島魚。」
播哥斯拉主題曲 巡遊宣傳反核
「堅決反對將污染水排海、這是浪江町希望牧場的宣傳車⋯⋯」跟着吉澤的抗議車來到浪江町市中心，他一邊駕車，一邊透過車頂的擴音器，說出他反對排核廢水出海的理據，呼籲沿途聽到的人和他一起堅決反對。擴音器又播放着《哥斯拉》的主題曲，吉澤說2016年的電影《真・哥斯拉》影射311事件，對他有着很大的衝擊，這音樂加上牛的叫聲，現時就成為了他示威的背景音樂。
吉澤駕着車，來到請戶漁港旁邊正興建的防波堤停下，這裏距離福島第一核電廠只有七公里。吉澤和同樣反對排核廢水的同伴，在這地方搭起了紅色的帳篷，他說懷疑政府會否「隱瞞一些糟糕的事」，所以打算在排水後，在海邊釣不同的魚，自費拿去檢測，「結果沒問題就能吃」。
東電宣稱經稀釋的核廢水安全，國際原子能機構亦確認，排水計劃符合國際安全標準。不過，吉澤並不放心，指排放核廢水令他想起1950年代，熊本縣有工廠擅自排放污水出海，令大量居民水銀中毒。他擔心歷史會重演：「污染水的問題不會完結。」
不過，對排水有意見的人，是否只集中在福島？記者親身前往東京，了解在政府大樓前靜坐12年反核人士的看法，以及關注團體的擔憂。（詳見另稿）