01福島直擊・超越科學｜排水成政治外交攻防　普通民眾冷待討論

福島核廢水最快周四（24日）排放，《香港01》記者親身到福島，了解當地人的看法。然而，對排水有意見的人，不只集中在福島。

在東京的經濟產業省大樓前，自311後有人持續靜坐抗議反核12年，近年亦拉起橫額反對排放核廢水出海。有在高溫下堅持到場抗議的長者擔心，排水後污染會擴散至全世界。同樣在東京的反核團體原子力資料情報室，其共同代表伴英幸擔心，氚會置換人體DNA內氫元素，亦認為東京電力的放射性物質檢查不全面。

不過記者在日本採訪，一般民眾對排水的討論並不熱衷，贊成的比例已超過反對。排水與否儼然已超越科學問題，變成政治、外交攻防。



記者、攝影：李穎霖、梁祖饒 日本東京直擊



福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施

位於東京霞關的經濟產業省大樓前，每日都有幾個人留守靜坐反核。（李穎霖攝）

反核靜坐持續12年

在東京銀座附近的霞關，經濟產業省大樓前，雖然不是每日都有大規模示威，但每日都有幾個人留守靜坐。8月初採訪當日，日本受熱浪侵襲，氣溫高達35攝氏度，但74歲的今井忠博依然堅持到場。他說這樣的反核靜坐持續了12年，現時自願來的人，每日分兩更、每更兩小時。

74歲的今井忠博在經濟產業省大樓前靜坐抗議，他政府現時無視反對排水的意見。（李穎霖攝）

「國際原子能機構只是說數值在基準以下，沒有說是安全、沒問題，只是數字上低於國際標準。」今井忠博認為海洋不只屬於日本，擔心排水後污染會擴散至全世界，他認現政府現時無視反對意見，「只靠政府和支持者的觀點，來支撐國家發展，這樣是很危險的。」

反核團體原子力資料情報室共同代表伴英幸認為，國際原子能機構的報告沒有評估長時間排水，有機會造成的影響。（李穎霖攝）

原子力資料情報室：無評估長期排放

同樣在東京，一直反對核能的原子力資料情報室，亦是都反對排水計劃。其共同代表伴英幸認為，國際原子能機構的報告，沒有評估長時間排水，有機會造成的影響，「我們認為這方面有點問題，第一是氚的危險性，他們沒有就長期排放的影響作出評論。」

▼福島核廢水處理過程▼



東電稱可去除所有放射元素 僅餘「氚」

東京電力會用「多核種去除設備」（ALPS），去除核廢水中碳14、銫、鍶、碘、鈾、鈽等放射性物質，到日本監管標準以下，只剩下「氫」的同位素「氚」。每個水分子都有一個氧原子和兩個氫原子，「氚」會以水分子形式存在，難以單獨去除。

根據東京電力的說法，有氚的水和普通水都會被排出人體外，指已確認不會於體內累積或濃縮。又有研究指，即使氚跟着水分子進入海魚體內，亦會在短時間內排走。

不過這些都未能說服伴英幸，例如長期排放氚，會不會在人體積累無法排除，或者置換DNA內氫元素等，「他們說量很少，少到可以不必在意的程度，我們認為即使稀釋了，排放30種放射性物質長達30年，對環境所造成的污染，我們是擔心的。」

伴英幸認為，除氚以外，核廢水中逾30種的放射性物質亦不容忽視。（李穎霖攝）

淨化設備曾多次故障

福島的ALPS設備，過去十年壞過八次，雖然當局指會不斷更新維護，但安全性依然備受質疑。

伴英幸指現時東電只針對小部份的水，檢查了30種放射性物質的濃度，其餘的水缸的檢查就沒有這麼全面，只是查了9種，可能要排水排到該缸水時，才會知道水中有什麼放射性物質和有多少，因此認為現時的數據不全面，「我們要求數據，要求全面檢測，東電也沒有回應。」

他明白核電廠內的水缸即將爆滿的困境，提出可將核廢水混和在混凝土中固化，並由東京電力研究日後可如何利同這些混凝土。

這個建議在今年6月，太平洋島國論壇舉辦的視像會議上，亦有專家提出，但日本方面指，曾有專家研究過有關做法，認為固化核廢水時產生的熱能，有機會令水中的氚蒸發，做法在技術和法律的層面來說都不現實。

記者在日本一個星期的採訪，發現一般民眾並不熱衷關於排水的討論。（李穎霖攝）

一般民眾不熱衷討論排水

記者在日本一個星期的採訪，發現在示威、靜坐的新聞現場以外，一般民眾並不太熱衷關於排水的討論。

日本的民意調查，支持與反對排水的人，由2020年反對人數較多，到後來兩方人數一半半，再到現在支持的人已經反超前、佔多數。但共同社今年8月的調查，有81.9%受訪者覺得，日本政府對排放核廢水的說明不足，更加有88%成認為，排水會令日本形象受損。

城大日籍教授：每日向太平洋排一滴純氚水

排水與否，已非簡單的科學問題。

日本駐港總領事，找來香港城市大學機械工程學系講座教授日引俊詞，解釋核廢水，指福島1,000個大缸的核廢水中，純氚水加起來只有眼藥水樽那麼多，「這意味着每個月滴一滴入太平洋。」

香港城市大學機械工程學系講座教授日引俊詞指，福島核廢水中的純氚水，只有一個眼藥水樽那麼多，相當於每月向太平洋排一滴。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

大亞灣排氚量為福島十倍？外交部：不能相比

日本政府的數據，每年會排放含有22太貝克（TBq）的氚，當局稱遠低於國際標準，亦低過很多個運作中的核電廠，例如距離香港最近的大亞灣核電廠，每年最多排放225太貝克（TBq）氚。

但中國外交部駁斥，將正常運作核電廠的排水，與發生過嚴重核事故的福島相比，有違科學常識，因為來源不同，所含放射性物質的種類不一樣，處理難度亦不同

8月22日，日本首相岸田文雄宣布，最快8月24日將福島核廢水排海。（日本首相官邸圖片）

最快周四排水

日本首相岸田文雄周日（20日）視察完福島第一核電廠後，周二（22日）宣布最快在周四（24日）排水。中國外交部斥責日本極端自私，香港宣布會在24日禁止日本十個都縣的水產進口。

韓國民間反對聲音強烈，但政府表示日本方案不存在科學或技術問題，總理之前更說會以身試水。

太平洋彼岸的美國，早在2021年已確認排水，符合全球公認的核安全標準。

台灣政府層面就無高調回應，台灣原子能委員會的模擬分析，指大部份污水會隨洋流飄向大平洋到達美國西岸，一年後抵達台灣時已經大量稀釋，來到香港的就更少。

福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施