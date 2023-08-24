俄私人飛機墜毀釀10死　瓦格納領袖普里戈任在乘客名單

俄羅斯媒體週三（23日）援引俄羅斯緊急情況部的消息稱，一架私人飛機在莫斯科北部特維爾（Tver）地區墜毀，造成10人死亡，曾發動兵變的僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin）的名字在乘客名單。航班追蹤服務公司AirNav RadarBox表示，出事私人飛機屬普里戈任所有。與瓦格納有關的媒體頻道暗示，飛機是 俄羅斯防空導彈擊落了這架飛機。



俄羅斯塔斯社報道，這架巴西航空工業公司的飛機，當時正在從莫斯科飛往聖彼得堡途中，載有7名乘客和3名機組人員。但暫時未知他為何會身處莫斯科。

俄羅斯航空管理局表示，普里戈任的名字列在乘客名單，機上無人生還，當局已就事件展開調查。

航班追蹤服務公司AirNav RadarBox在Facebook張貼疑屬出事現場照片。（RadarBox Facebook）

航班追蹤服務公司AirNav RadarBox表示，該架飛機在莫斯科西北部庫任基諾（Kuzhenkino）一處村莊附近墜毀。涉事飛機為巴西航空工業公司萊格賽 600（ Embraer Legacy 600），根據飛機編號 RA-02795，屬於普里戈任擁有。AirNav RadarBox的Facebook並張貼據指為出事現場照片。

現年62歲的普里戈任 曾為克里姆林宮供應餐食，有「普京廚師」之稱。最近幾年，他在非洲用軍事力量護駕商業活動，賺得盆滿缽滿。在俄烏戰爭爆發前4年裏，普里戈任單是通過在非洲和中東開採油氣、鑽石和黃金等天然資源，賺取2.5億美元收入。到2022年俄烏開戰後，他承認成立了僱傭兵瓦格納集團，並於今年的兵變引起國際關切。