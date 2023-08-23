特朗普在佐治亞州被起訴案　19名被告中首有2人投案

美國前總統特朗普（Donald Trump）因涉嫌干預2020年總統大選，與另外18人早前在佐洛亞州（Georgia）被起訴。22日首度有此案被告投案，分別為特朗普的前律師伊斯特曼（John Eastman），以及共和黨民調觀察員觀察員霍爾（Scott Hall），2人已到佐洛亞州富爾頓縣（Fulton County）向警方報到。至於特朗普，他已於21日公布，24日會到富爾頓縣投案。



負責此案的富爾頓縣地方檢察官威利斯（Fani Willis）早前表明，包括特朗普在內的19名被告，須於25日中午前投案。

伊斯特曼及霍爾為案中首批投案人士，伊斯特曼在聲明中表示，同意提交10萬美元作為保釋條件，但強調自己不應該被起訴。至於霍爾此前同意以1萬美元作為保證金，且每30天需要報到一次，但暫時仍未見他獲釋。

同為案中被告的前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）上星期已經入稟，要求將案件移交聯邦法院審理，並尋求駁回其起訴。他指被起訴內容屬其工作職責，而聯邦官員有權要求將案件改交聯邦法院處理。

有分析認為，特朗普和其他被告或會提出類似梅多斯的論點，令審前訴訟變得漫長。