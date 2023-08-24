總統初選辯論無人突圍　共和黨逃不出特朗普魔掌

8月23日，美國霍士新聞台（Fox News）在關鍵搖擺州威斯康星（Wisconsin）舉辦了首場共和黨總統初選辯論，共有8位候選人參與。但民意支持度遙遙領先的特朗普（Donald Trump）卻選擇不出席辯論，認為民眾對他是「何等成功的總統」已有認識，不必透過辯論交代。

特朗普的缺席，早已讓人擔心辯論收視不足。而為了確保辯論收視更差、政治影響更輕微，特朗普更在辯論直播的同一時間在X（前稱Twitter）播放跟早前被炒的霍士名主播卡爾森（Tucker Carlson）預錄的訪問節目，並準備在辯論翌日到佐治亞州亞特蘭大（Atlanta）為其有關串謀推翻選舉的控罪自首，料將交付20萬美元保釋金，並需首次拍下疑犯照片。

由於美國傳媒絕對不會放過特朗普自首這種能保證收視的機會，共和黨總統初選辯論就只有23日晚上幾個小時的政治頭條空檔。此等計算背後就是要「買保險」：就算有參與辯論的候選人能夠突圍而出，人們也不會關注這個人太長時間。

更顯特朗普優勢的是，在這場8人辯論中，沒有人能夠有效突圍。辯論可算是以一種嘈吵的口水戰方式淡然結束。

自去年中期選舉以來就被視為特朗普最主要對手的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）近月聲勢大挫。人們本來以為德桑蒂斯會是一眾候選人的攻擊對象，務求從他手上爭奪「第二位」的排名，繼而一博在初選前幾個州透過擊敗特朗普來殺出一條血路－－德桑蒂斯自己也表明會走遍初選首州艾奧瓦（Iowa）的99個縣，希望奇兵突出在該州擊敗特朗普以重搭聲勢。

然而，德桑蒂斯受到的攻擊卻非常少。反而是透過出位言論迅速爭取到民意支持度排名第三的生物科技富豪兼政治素人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）受到最多抨擊。前副總統彭斯（Mike Pence）批評他是「新兵」，前新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）則稱拉馬斯瓦米像以前的奧巴馬一樣「業餘」，說話像ChatGPT一樣，前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）在反駁拉馬斯瓦米放棄援助烏克蘭的主張時，則指他「自暴其短」，沒有任何外交經驗。

民意支持度排名第二和第三的德桑蒂斯和拉馬斯瓦米。跟特朗普一樣，兩人皆反對援助烏克蘭。（Reuters）

人們之所以集中攻擊拉馬斯瓦米，是因為大家都看到，即使他暫時落後德桑蒂斯，支持度卻一直穩定上升，兩個月前只得3％，如今卻已升至近10％的水平，而德桑蒂斯同期則由24％跌至15％左右。德桑蒂斯已是日落西山，拉馬斯瓦米才是潛在競敵。

拉馬斯瓦米也非常聰明，將自己包裝成特朗普的捍衛者，並賣弄其政治素人身份，又公開稱讚特朗普是21世紀以來最好的總統，聲言自己當選的話將會特赦特朗普，並要求其他候選人跟從。

同樣走「沒有特朗普的特朗普主義」路線的德桑蒂斯，夾在與特朗普競爭又要承繼特朗普衣缽的兩難之中，就顯得特別兩面不是人。當全場候選人都表態支持彭斯在國會暴亂當日沒有幫助特朗普推翻選舉的決定之際，德桑蒂斯卻避談此事，表示大家應該將目光放在2025年1月20日（按：總統宣誓就職之日），而非2021年1月6日（按：國會暴亂兼確定總統選舉結果當日），只稱彭斯盡了責任，回答得非常尷尬。

彭斯是最正統的保守派候選人，但其支持度只得單位數。（Reuters）

值得留意的是，除了擺明車馬針對特朗普的克里斯蒂和前阿肯色州州長哈金森（Asa Hutchinson），所有候選人都表明如果特朗普出線將支持特朗普。在特朗普民望遙遙領先之際，這種公開承諾大概可算得上是一種「敗選宣言」。

辯論現場的觀眾，在共和黨初選幾乎沒淪為特朗普的「加冕過程」之際，大概也是抱着「吃花生」的心態去觀戰。當拉馬斯瓦米批評「職業政客們去基輔朝聖、去見他們的教宗澤連斯基」，而不去看看夏威夷毛伊島（Maui）之時，在場觀眾掌聲雷動；但當支持援烏克蘭的黑利以犀利言詞對拉馬斯瓦米作個人攻擊之時，在場觀眾也是掌聲雷動。

除了德桑蒂斯和拉馬斯瓦米之外，另外一個有可能爭取初選「第二位」的人是共和黨唯一一位黑人國會參議員、跟黑利一樣來自南卡羅萊納州（South Carolina）的斯科特（Tim Scott），但他在辯論台上卻甚少發言，似乎已經接受了陪跑身份。

南卡羅萊納州參議員斯科特的政治訊息最為正面，經常以其黑人背景的故事去說明美國是不論膚色的。（ Reuters）

雖然特朗普本人沒有參與這場初選辯論，但在美國的大眾政治文化之中，這場辯論卻是一眾候選人非常難得的突圍機會，而在初選開始投票離今天只剩下四個多月的倒數之中，這種機會已經買少見少。

很可惜，在這場辯論中，沒有任何候選人能夠說出一句足以搶佔新聞頭條的話。半天之後，這場辯論大概就會消失於24小時的新聞台之中，被其他更加有趣的故事淹沒。

這樣的結果，是特朗普又一次的勝利。2024年「特朗普 vs 拜登」的兩老相爭，又靠近了現實一步。