美國司法部控告SpaceX　招聘涉歧視尋求庇護者及難民

美國司法部起訴美國太空探索技術公司（SpaceX），指控該公司涉嫌在招聘程序中，歧視尋求庇護者和難民，拒絕聘用他們。



路透社報道，美司法部星期四（8月24日）發聲明說：「訴訟內容稱，至少從2018年9月到2022年5月，SpaceX經常以公民身份為由阻止受庇護者和難民的申請，並拒絕僱用或考慮他們，這違反了《移民和國籍法》。」

司法部指出，數年來，SpaceX都在招聘啟事和公開聲明中錯誤地聲稱，公司是依據美國出口管制法的聯邦法規，只能選僱美國公民和合法永久居民（或稱綠卡持有者）。

司法部還引述SpaceX總裁馬斯克（Elon Musk）2020年在X平台（前稱Twitter）的錯誤貼文，稱這則貼文是馬斯克「歧視性公開聲明」的例子。當時，馬斯克在貼文寫道：「美國法律規定，在SpaceX工作至少需要綠卡，因為火箭是先進的武器技術。」

作為回應，馬斯克將美司法部對SpaceX的「歧視」控訴，描述成一場「出於政治目的將司法部武器化」的行動。

他在X平台發文稱，公司「被反覆告知，僱傭任何非美國永久居民都將違反國際武器販運法，這將是刑事犯罪」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

