特朗普佐治亞州監獄「大頭照」成商機　多項商品競選網站上市

美國前總統特朗普（Donald Trump）以及其盟友被指曾尋求違法地推翻2020年總統選舉佐治亞州（Georgia）的點票結果，佐治亞州法院8月14日起訴他們。特朗普24日晚投案，並在監獄被拍「大頭照」。特朗普的「大頭照」被製成2套新選舉商品，特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）負責銷售其中一套。



部份特朗普「大頭照」商品在他的2024年總統選舉競選網站上出售。這些產品包括印有他的「大頭照」以及「永不投降」（NEVER SURRENDER）字句的長袖及短袖上衣、杯、啤酒罐套、車尾泵把貼紙。

在他的2024年總統選舉競選網站上，上衣的售價是34美元（約265.2港元）、杯的售價是25美元（約195港元）、啤酒罐套的售價是15美元（約117港元）、車尾泵把貼紙的售價是12美元（約93.6港元）。

▼特朗普競選網站「大頭照」商品

他的長子小特朗普的網店則出售另一套不同款式的特朗普「大頭照」商品。小特朗普網店上的商品以黑色為主題，包括5款短袖上衣、2款杯、2款海報。上衣的售價是29.99美元（約234港元）、杯的售價是15.99美元（約125港元）、海報的售價是19.99美元（約156港元）。

▼小特朗普網店「大頭照」商品

俄衛網25日稱，小特朗普在社交平台X（前稱Twitter）上表示，會將他的網店銷售特朗普「大頭照」商品所得利潤，全數捐贈給「法律辯護基金」（Legal Defense Fund，暫譯），以對抗人們面前的暴政及瘋狂。他說自己與很多人不同，不會試圖從中獲利，而是會盡他所能提供幫助。