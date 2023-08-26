福島核廢水｜中國全面禁日本水產品衝擊日企　日政府擬推救濟措施

日本福島核廢水8月24日開始排海，中國海關總署24日宣布，即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品。日媒25日稱，日本水產養殖企業因此受衝擊。日本政府25日開始討論對日本的水產相關人士採取救濟措施。



日本放送協會（NHK）25日稱，在中國大陸宣布禁令後，日本水產業人士採取應對措施，大分縣佐伯市一間養殖企業原計劃向中國大陸出口2萬條油甘魚幼魚，企業目前已終止計劃，將出貨地改為台灣及日本國內。這間企業的社長浪井大喜認為，情況類似於受不實傳言帶來的損害，他擔心水產品價格會暴跌。

報道指，大分縣的養殖藍鰭吞拿魚在2022財政年度出口額大增，主要出口到中國，而正因為水產品出口規模已擴大，中國大陸暫停進口帶來的負面影響更令人擔憂。

共同社網站25日稱，日本2022年對華水產品出口額約達1600億日圓（約86億港元），日本政府認為如果中方長期實施暫停進口措施，水產業將受嚴重影響。

日本財務相鈴木俊一25日表示，對水產出口相關人士來說，影響是很大的，政府應當認真考慮對這些人能採取怎樣的救濟措施，可能由農林水產省和經濟產業省負責制定具體方案。

根據日本農林水產省的數據，香港是繼中國大陸之後的日本第二大海鮮市場，日本農林水產省的數據指，香港2022年進口總值755億日圓（約40.9億港元）的日本海鮮。

香港24日凌晨零時起禁止源自東京、福島、千葉等10個都或縣的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻進口。澳門除水產品外，亦禁止10個都或縣的鮮活食品、動物源性食品、海鹽及海藻進口。

福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施