彭博：塔利班考慮與華為合作　安裝監控系統應對武裝分子

據知情人士透露，塔利班（Taliban）領導的阿富汗政府正在與中國通訊巨頭華為合作，在全國范圍內廣泛地安裝監控系統，以識別和瞄準叛亂分子或恐怖主義活動。



彭博社報道，知情人士稱華為的代表於8月14日會見了阿富汗內政部官員，並就合同達成了口頭協議。

阿富汗內政部在社交媒體平台X上發布了會議的照片和詳細信息。內政部發言人卡尼說，「阿富汗每個省份」都在考慮安裝先進的監控系統。

內政部副部長穆赫塔爾在帖子下評論：「我們願意接受質量和價格更好的項目。」這篇帖子後來被刪除。

華為在一份電郵中說：「有關這次會議的報導與事實不符，雙方沒有討論任何計劃或協議。」 塔利班發言人沒有立即回應置評請求。

知情人士表示，監控系統主要是為了追踪阿富汗境內的ISIS成員以及其他武裝分子。

活躍在敘利亞和伊拉克的ISIS被認為是塔利班最大的威脅之一，並對去年俄羅斯駐喀布爾大使館的致命襲擊負責。

根據聯合國最近的一份報告，該組織還襲擊了阿富汗首都的一家中國公民經常光顧的酒店，並威脅要襲擊中國、印度和伊朗駐該國的大使館。

本文獲《聯合早報》授權轉載

