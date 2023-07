塔利班下令關閉全國美容院　再損阿富汗婦女權益

阿富汗塔利班政府下令美容院在一個月內關閉,進一步限制了阿富汗女性可以出入的公共場所。



路透社報道,塔利班政府勸善懲惡部(Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice,暫譯)發言人阿基夫(Mohammad Sadiq Akif)星期二(7月4日)說:「關閉女性美容院的最後期限是一個月。」

自從塔利班於2021年重新掌權以來,它對女性日益增多的限制遭多國政府和聯合國官員的譴責。塔利班當局2022年關閉了多數女高中、禁止女性上大學及阻止許多阿富汗女性援助人員工作;包括澡堂、健身房和公園在內的許多公共場所已不對女性開放。

2001年底,在塔利班被趕下台的幾個月裏,即911事件發生幾週後,喀布爾和阿富汗其他城市的美容院如雨後春筍般出現。兩年前塔利班重新掌權後,許多美容院仍然營業,為不少女性提供了就業機會,並為顧客提供服務。這些美容院一般只允許女性進入,並且將窗戶遮住,從外面看不到裏頭的顧客。

喀布爾的居民薩哈爾(Sahar)每隔幾週就會去一家美容院做頭髮和指甲,如今政令推出,她覺得除家人之外的最後安全社交途徑被切斷了。

她說:「公園不允許女性進入,對我們來說,這是一個與朋友見面的好地方。這是一個很好的理由,讓我們彼此見面,與其他女性、女孩討論問題。」

她接着說:「現在,我不知道怎麼與她們會面,怎麼見到她們,怎麼彼此交談。我覺得這對我們和阿富汗各地的女性將產生很大的影響。」

塔利班政府說,根據它對伊斯蘭法律和阿富汗習俗的解釋,它尊重女性的權利。

