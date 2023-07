阿富汗當局星期六(7月29日)在赫拉特省(Herat)焚燒沒收而來的樂器和音響設備,稱音樂「不道德」。



被燒掉的包括一把結他和兩個弦樂器、一架風琴、一面塔布拉鼓(Tabla),還有擴音器和揚聲器等音響器材。據指出,這些樂器和器材大多是從婚禮會場沒收。

塔利班政府勸善懲惡部(Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice,暫譯)赫拉特省負責人穆哈吉爾(Aziz al-Rahman al-Muhajir)表示,推廣音樂會導致道德敗壞,玩音樂會使年輕人誤入歧途。

塔利班自2021年8月重奪政權以來,於阿富汗實施極端宗教統治,包括禁止在公共場所播放音樂。當地婦女的自由也受到嚴格限制,不能進入公園、遊樂場和健身房等設施,還被禁止上大學。

阿富汗當局早前下令,全國美容院在7月底之前關閉,稱一些美容服務過於昂貴,又或者抵觸回教教義。