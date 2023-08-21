英國「魔鬼護士」Lucy Letby殺7嬰囚終身　留書坦承：我是邪惡

現年33英國女子萊比（Lucy Letby）任職醫院護士期間，竟涉嫌殺害和企圖毒殺新生嬰兒，造成5名男嬰和2名女嬰死亡，另外15名嬰兒僥倖逃過一劫。她遭被捕後復遭起訴。她21在日因涉謀殺7名嬰兒以及企圖謀殺6名嬰兒被判終身監禁。



英國廣播公司（BBC）稱，她成為英國近代殺人取多的殺童連環殺手。

經過長達10個月的審訊，萊比的案件終於宣判，是為該國處理時間最長的謀殺案庭審。

萊比兩項謀殺未遂罪名不成立。此外陪審團尚未就她涉及4名嬰兒的進一步企圖謀殺指控做出決定。

英國女護士萊比（Lucy Letby）連環殺嬰案震撼全英國，媒體爭相報道。圖為2023年8月21日案件宣判當天，英國曼徹斯特刑事法院（Manchester Crown Court）外大批記者聚集及報道。（Reuters）

英揆尋求修法 強制犯人出庭

陪審團經過76小時審議後，陪審團主席8月8日宣讀第一個有罪判決。當時萊比淚流滿面。8月11日，當第二批有罪判決結果出來時，她低着頭哭了。

案件判刑出爐前，萊比拒絕出庭。她的法律團隊稱，她亦不想以視像形式跟進審訊過程。她不出庭的原因，英國曼徹斯特刑事法院（Manchester Crown Court）未有說明。

她因此不會親耳聽到「受害人影響陳述」——即是人們在庭上發言，說明一宗案件對他以及身邊人的影響。此外，她也不會聽到，法官讀出判決時，說明為何如此量刑。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）稱，政府計劃修例，強制疑犯出庭聽判。

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喪心病狂女護士

萊比本在英國柴郡（Cheshire）的切斯特伯爵夫人醫院（Countess of Chester Hospital）擔任護士，但2015至2016年間，醫院新生嬰兒死亡比例異常偏高，院方2015年10月察覺有異展開調查，發現他們都是死於喪失心肺功能，甚至還發現手腳均出現不尋常的斑點。

東窗事發後，萊比被發現在2015年6月至2016年6月期間，故意將空氣注射到嬰兒的血液和胃中、強行向其他嬰兒餵牛奶，對其作肢體攻擊，並用胰島素毒死2名嬰兒。

院方後來報警，2017年開始調查，推測這些新生嬰兒恐是被殺，當時還發現有10多名嬰兒也發生過類似情況，所幸及時被發現並救回。

警方鎖定萊比，因她是與這些嬰兒有密切接觸的護理人員，認定她嫌疑重大。她2018年和2019年因被調查兩度被捕，2020年11月又被補。

萊比一度獲得保釋，但警方持續調查，終在2020年11月將她繩之於法。

警方曾在搜查她的住所時發現其親筆所寫字條：

我不配活下去。我故意殺他們，因我不夠好，無法照顧他們。

我是一個可怕的邪惡的人，我是邪惡的（用大楷書寫）我做了這件事。