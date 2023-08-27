UFO關中國事？NASA前助理署長談UFO：可能來自中國

美國國會7月就不明飛行物（UFO）舉行首次聽證會，公開談及外星人。英媒8月26日報道，美國太空總署（NASA）前助理署長祖爾布肯（Thomas Zurbuchen）表示，他相信UFO存在，但可能看到的不明現象，部分是由「中國氣球」造成。



英媒26日引述NASA「不明空中現象」（UAP）調查部門前負責人祖爾布肯稱，自己接觸多名UFO目擊者後，認同他們並無說謊，但對他而言，存在無法解釋的現象不是問題所在，反而要付出更多努力，分辨它們是什麼，以證明它們存在。

祖爾布肯表示，被目睹的不明現象可以有多種解釋，若視作人工技術，要知道它或許是「不友善」的， 可能來自「地球其他地方」。他補充指，觀察到的亦可能只是自然現象，譬如發光的雲，又或是相機問題所致。

祖爾布肯特別提到「中國氣球」，稱需注意這些所謂UFO是否類似「中國間諜氣球」：「我們不能忽視這個可能，因為如果我們忽視我們所看到的，我們就會突然大吃一驚。」

美國2月指，一個來自中國的疑似間諜氣球飛入美國領空，中國回應稱是民用無人飛艇，因不可抗力誤入美國。美軍2月4日派戰機擊落。

美國國會7月26日舉行UFO聽證會。有前軍方官員警告，UFO目擊事件屬於國家安全問題，但政府對此過於保密，甚至隱瞞相關證據。

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