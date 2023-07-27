美國會UFO聽證會　前情報官指華府長期瞞證　持有非人類機師遺骸

美國國會7月26日就不明飛行物（UFO）舉行首次聽證會。有前軍方官員警告，UFO目擊事件屬於國家安全問題，但政府對此過於保密，甚至隱瞞相關證據。



美國空軍前情報官員格魯施（David Charles Grusch）作供稱，服役期間獲悉華府一項長達數十年的「不明空中現象 」（UAP）殘骸復原與逆向工程計劃，此後向多名上級報告資料，但政府正隱藏UFO存在的證據。

前空軍機師格雷夫斯（Ryan Graves）及前海軍指揮官弗拉沃（David Fravor）則供稱，曾在服役時目擊UFO。弗拉沃稱，他所見的UFO技術遠在人類之上。

（示意圖，Brian McMahon/Unsplash）

格雷夫斯稱華府不僅手握有關UAP的資料，且還擁有據稱是「非人類」飛行員的遺骸。但當他被追問時，他明確地說這是別人告訴他的，他沒有第一手資料。格雷夫斯還說，他沒親眼見過「遺骸」。

他稱，美國有大量來自「非人類起源」的不明飛行物零件與設備，而且一部份「非人類技術車輛」已在地球着陸。

這已不是他第一次爆出華府隱瞞UFO的事。格雷夫斯曾在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）節目專訪，他稱很難欺騙說有關方面沒偵察到，「（我）每天（都看到）每天而且至少持續幾年。」

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美國防部稱，尚未發現任何資料可證實相關計劃存在。白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）則稱，對地球以外是否存在生命一事並無立場，亦無法解釋作供者報告的現象為何物。

美國軍方通常將UFO稱為UAP，用以指代「未經授權、未識別的飛機或物體，被目擊與觀察到進各種軍事管控訓練區域，或在該處行動」的現象。

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