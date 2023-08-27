津巴布韋總統姆南加古瓦連任　反對黨拒絕承認結果

非洲南部國家津巴布韋現任總統姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）在本屆總統大選中贏得第二任期，但觀察員稱這次大選「充滿缺陷」。



彭博社報道，津巴布韋選舉委員會主席奇貢巴（Priscilla Chigumba）星期六（8月26日）在首都哈拉雷（Harare）說，這屆選舉中，姆南加古瓦贏得52.6%選票，高於其主要對手查米薩（Nelson Chamisa）44%的支持率。登記選民人數為660萬，68.9%的選民參與了投票。

由於程序上的延誤，8月23日的投票在一些地區延長了一天。

據當地媒體對同時舉行的議會選舉結果進行統計，預計執政黨「津巴布韋非洲民族聯盟-愛國陣線」（ZANU-PF，民盟）贏得210個國會議席中的136席，查米薩率領的反對黨「公民變革聯盟」（Citizens Coalition for Change，CCC）則拿下73席。正式結果尚未宣布。

（編按：CCC於27日在社交媒體X（前稱Twitter）宣布該黨拒絕承認大選結果，稱它是「未經適當驗證而倉促得出」。）

南部非洲發展共同體（Southern African Development Community，南共體）的觀察員稱，該選舉未達到規定標準，但津巴布韋政府拒絕了這一批評。歐盟觀察員以及美國和英國駐哈拉雷大使館的批評更為嚴厲，稱選舉過程充斥着暴力和恐嚇，競爭環境嚴重偏向姆南加古瓦和執政黨。

CCC發言人則在社交媒體上說，「我們拒絕接受任何未經妥當核實就匆忙得出的結果」，並指該黨很快將宣布下一步行動。

姆南加古瓦因其強悍作風贏得「鱷魚」的綽號，他被指控監督暴力和種族屠殺行動，於2018年以50.6%支持率贏得上屆總統選舉。前總統穆加貝（Robert Mugabe）因推行的土地改革計劃導致國家經濟崩潰，在2017年11月因軍事政變倒台。

本文獲《聯合早報》授權轉載

