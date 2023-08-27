俄羅斯：基因鑑定證實普里戈任死於空難

俄羅斯調查委員會8月27日稱，基因測試結果證實死於空難的10名死者身份，當中包括僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）相符。委員會稱，死者身份與航班名單上的姓名相符。



曾發動兵變的瓦格納集團領袖普里戈任（又譯普里戈津或普里格津）乘坐的私人飛機8月23日在莫斯科附近墜毀，連同他在內合共10人死亡。當局公布死者名單，當中包括多名瓦格納集團高層。

+ 5

俄羅斯民航局公布失事飛機乘客和機組人員名單，7名乘客分別是普里戈任、瓦格納聯合創辦人烏特金（Dmitry Utkin）、普羅普斯汀（Sergey Propustin）、馬卡良（Evgeniy Makaryan）、托特明（Aleksandr Totmin）、切卡洛夫（Valeriy Chekalov）、馬圖耶夫（Nikolay Matuseev）。

據飛機追蹤網站FlightRadar24資料顯示，飛機在墮機前30秒表現正常，接着突然發生「戲劇性下降」，直至撞擊地面。路透社引述消息稱，飛機可能是遭到一枚或多枚地對空飛彈擊中，但目前無法證實這點。

【延伸閱讀】俄羅斯兵變｜瓦格納傭兵撤離民眾兩樣情 有人「追星」有人痛斥（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

【延伸閱讀】俄羅斯少女被指詆譭軍人遭軟禁 列作塔利班同級恐怖份子（點圖放大瀏覽👇👇👇）