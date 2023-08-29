有洋蔥｜智利媽媽生產後被醫院告知「兒子死了」　42年後奇蹟重逢

智利一名男子在出生時就被偷抱走，直到他42歲那一年才與親生母親重逢。而一切都是因為智利非法販賣人口所造成的不幸。



時間回到42年前，當時瑪麗亞．安吉麗卡．岡薩雷斯（María Angélica González）在一間醫院裏誕下了兒子吉米．利珀特．蒂登（Jimmy Lippert Thyden），但醫護人員卻告訴她產下的是一名死嬰，事後將他偷偷抱走轉賣。

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直到今年4月，蒂登無意間看到了一篇新聞，內容在報道一間智利的非營利組織Nos Buscamos幫助了許多被收養者與親生家庭團聚的故事，從此開始了蒂登尋親的旅程。

該組織發現，蒂登在智利首都聖地亞哥的一家醫院早產，當時被安置在保溫箱中。而他的母親岡薩雷斯被醫院告知必須出院，但當她回來接孩子時，醫院卻說蒂登已經死亡，且遺體已被處理掉。

「我的收養文件告訴我，我沒有活着的親戚。但在過去的幾個月裏，我突然多了媽媽和5個兄弟姐妹。」蒂登說他的案件屬於「假領養」，根據智利警察局的一份報告，Nos Buscamos估計，在1970年代和1980年代，有數萬名智利家庭的嬰兒被抱走轉賣。

蒂登回憶起他的生母聽到他消息時的反應：「兒子，你不知道我為你掉了多少眼淚，有多少個夜晚，我徹夜難眠，祈禱上帝讓我活得夠久，才能了解你發生了什麼事。」

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蒂登傳了許多生活照給岡薩雷斯，包括他的學生時期、在海軍陸戰隊服役、結婚等等各個重大的人生階段，以彌補42年來的空白。

蒂登說，他的養父母支持他與親生家庭團聚，他說他們也是這個龐大非法收養網路的「不知情的受害者」，正在努力消化這一切。「我的養父母想要一個家庭，但不是這樣的形式。這根本是搶劫。」

雖然蒂登成功地與他的親生家庭團聚，但他也了解到，對於其他被收養者來說，有時候事情可能無法如此順利。他說，美國現在沒有任何財務或其他機制來協助智利被收養者返回祖國，他甚至得賣掉卡車來支付機票和其他費用。「人們需要能夠決定他們的名字是什麼，他們的公民身份在哪裡。他們應該擁有智利公民的所有權利和特權，因為這是發生在他們身上的事情，不是他們能夠選擇的。」

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