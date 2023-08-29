福島核污水｜中國禁令下北海道帆立貝海參跌價　日本或向世貿申訴

日本福島核污水自8月24日開始排海後，中國海關總署宣布全面暫停進口日本水產品。日本官員29日表示，日本或會就此事向世界貿易組織（WTO）提出申訴。北海道水產業人士29日指，北海道出產的帆立貝和海參已跌價。



共同網29日稱，日本外相林芳正在記者會上被問及是否考慮就中國的禁令向WTO提出申訴。林芳正回應指：「將在WTO等框架下，作出必要的應對。」

日本經濟安全保障擔當相高市早苗指，日本正處於考慮某種形式的反制措施的階段，她提及向WTO提出申訴的選項。

日本排放核污水後，中日關係趨緊張，日本駐華大使館指，國內不相關的個人及團體相繼接到來自中國的騷擾電話，日本警方稱他們共接獲225宗有關騷擾電話的查詢。警方呼籲這些查詢者使用能攔截騷擾電話的服務。

林芳正29日指，對有關騷擾電話的事件感到極為遺憾和憂慮，將要求中方採取冷靜且具建設性的應對措施。日本自民黨幹事長茂木敏充說，希望日本政府基於科學依據，細緻周到地發布訊息，並強烈要求中方停止打騷擾電話、投擲石塊等不當行為。

茂木敏充表示，日本首相岸田文雄29日在自民黨高層會議上說，將採取萬全措施，避免日本的水產行業人士遭受損失，並會發動國民擴大水產品消費。共同網29日稱，岸田文雄打算在本週內公布對水產業人士的支援措施，擬包括開拓新的銷路和刺激國內需求等多項內容，主要考慮涉及以往對華出口較多的扇貝等水產品。

日本放送協會（NHK）29日稱，約20名來自北海道政府、札幌市政府、以及水產品加工與物流團體的相關人士開會，討論中國禁令帶來的影響。會上提及，北海道出產的帆立貝和海參已跌價，與會人士擔心未來的影響。

中方：駐日本使領館受滋擾

中方也稱中國駐日本使領館受到滋擾，中國駐日大使吳江浩28日下午與日本外務省事務次官岡野正敬會面，據中方公布，吳江浩就中國駐日本使領館遭受滋擾提出嚴正交涉，表示近日中國駐日使領館接到大量來自日國內的騷擾電話，對使領館正常運轉造成嚴重干擾。

福島核污水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施