福島核污水｜中國禁令下北海道帆立貝海參跌價　日本或向世貿申訴

撰文：房伊媚
出版：更新：

日本福島核污水自8月24日開始排海後，中國海關總署宣布全面暫停進口日本水產品。日本官員29日表示，日本或會就此事向世界貿易組織（WTO）提出申訴。北海道水產業人士29日指，北海道出產的帆立貝和海參已跌價。

共同網29日稱，日本外相林芳正在記者會上被問及是否考慮就中國的禁令向WTO提出申訴。林芳正回應指：「將在WTO等框架下，作出必要的應對。」

日本經濟安全保障擔當相高市早苗指，日本正處於考慮某種形式的反制措施的階段，她提及向WTO提出申訴的選項。

日本排放核污水後，中日關係趨緊張，日本駐華大使館指，國內不相關的個人及團體相繼接到來自中國的騷擾電話，日本警方稱他們共接獲225宗有關騷擾電話的查詢。警方呼籲這些查詢者使用能攔截騷擾電話的服務。

林芳正29日指，對有關騷擾電話的事件感到極為遺憾和憂慮，將要求中方採取冷靜且具建設性的應對措施。日本自民黨幹事長茂木敏充說，希望日本政府基於科學依據，細緻周到地發布訊息，並強烈要求中方停止打騷擾電話、投擲石塊等不當行為。

茂木敏充表示，日本首相岸田文雄29日在自民黨高層會議上說，將採取萬全措施，避免日本的水產行業人士遭受損失，並會發動國民擴大水產品消費。共同網29日稱，岸田文雄打算在本週內公布對水產業人士的支援措施，擬包括開拓新的銷路和刺激國內需求等多項內容，主要考慮涉及以往對華出口較多的扇貝等水產品。

日本放送協會（NHK）29日稱，約20名來自北海道政府、札幌市政府、以及水產品加工與物流團體的相關人士開會，討論中國禁令帶來的影響。會上提及，北海道出產的帆立貝和海參已跌價，與會人士擔心未來的影響。

中方：駐日本使領館受滋擾

中方也稱中國駐日本使領館受到滋擾，中國駐日大使吳江浩28日下午與日本外務省事務次官岡野正敬會面，據中方公布，吳江浩就中國駐日本使領館遭受滋擾提出嚴正交涉，表示近日中國駐日使領館接到大量來自日國內的騷擾電話，對使領館正常運轉造成嚴重干擾。

福島核污水・專頁｜01日本直擊排水爭議　緊貼最新進展及反制措施

福島核污水｜日媒：日本駐北京使館遭掟磚　中國籍疑犯被捕福島核污水｜岸田就中國人撥打大量騷擾電話表示遺憾中國駐日大使館接大量騷擾電話　吳江浩應約晤日官促依法處置日本福島核污水排海掀電話戰　韓國人無打「追魂call」原因有二？
日本福島核污水
福島核災
日本
中日關係
世界貿易組織
中國外交
海鮮