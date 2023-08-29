雷蒙多第3天訪華：向中國航企提737 MAX議題　中國促美減出口管制

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）8月29日在訪華第3天表示，她向中國航空公司提出關於交付波音737 MAX飛機的議題。她又指中國要求美國減少對華出口管制、撤回限制美企對華高科技投資的行政命令，但美方已拒絕。她並稱愈來愈多地從美企聽到指中國「不適合投資」的說法。



雷蒙多在第3天行程會晤中國文化和旅遊部長胡和平，然後分別會見中國國務院副總理何立峰及總理李強。

據路透社報道，雷蒙多29日表示她向中國航空公司提出關於波音737 MAX飛機未能交付的議題。

自波音737 MAX機種2019年接連發生兩宗致命空難事故後，中國政府宣布停飛737 MAX，直至2023年1月，南方航空才開始復飛737 MAX的商業航班。

彭博社引述消息人士報道，波音公司正準備向中國交付737 Max客機，這會是自2019年波音客機接連發生空難事故後，波音首次向中國交付這一機種。報道並指雷蒙多的訪華行程，可能有助推進波音公司向中國交付737 MAX客機。

根據雷蒙多最新講述，在這次訪華行程中，中國要求美國減少對華出口管制、撤回限制美企對華高科技投資的行政命令，但她稱美方已拒絕。

聽到美企指中國「不適合投資」

雷蒙多又稱，她從美國企業那裏愈來愈多地聽到中國「不適合投資」（uninvestable）的說法，指因風險太大。

根據中方講述，中國國務院總理李強8月29日在北京會見雷蒙多時，表示互相尊重、和平共處、合作共贏是中美相處正確之道，希望美方與中方一道努力，拿出更多務實有益行動，把中美關係維護好、發展好。

他談到中美經貿關係本質是互利共贏，中方願同美方加強經貿領域對話合作，推動兩國經貿關係健康發展，希望美方同中方相向而行。

報道引述雷蒙多稱，拜登政府支持中國發展經濟、改善民生，無意遏制中國發展，不尋求同中國脫鉤，願同中方保持溝通，維護美中正常經貿關係，推動兩國關係穩定發展。美方也願同中方加強在人工智能、氣候變化、打擊芬太尼等領域合作。

路透社較早前報道，李強在會上談到良好經貿關係不僅有利於兩國，也有利於全世界。