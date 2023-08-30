加拿大發現新冠全新變異株BA.2.86　高達45個突變Omicron以來最多

新冠疫情正在遠去，但病毒仍在社區傳播。加拿大8月29日證實，當局在卑詩省發現了高度突變的新冠病毒變異株BA.2.86，新變異株共有45個突變，是發現Omicron以來最多。



加拿大衛生官員8月29日證實，當局在卑詩省一個病人身上發現了新冠病毒的Omicron變異株BA.2.86。BA.2.86是丹麥在7個月首次檢測到的新型變異株，相較於2023年的主要變種病毒XBB.1.5，BA.2.86更有可能在有染疫經驗，或接種過疫苗的人群中引發感染。

卑詩省當局指出，該名患者未曾離開過卑詩省，相信病毒已在社區傳播，但當地民眾的風險不會因BA.2.86病例出現發生變化。同時當局對加拿大或卑詩省出現新變種不感意外，因為新冠病毒持續在全球傳播，病毒將持續突變適應新環境，出現新的變異株。

BA.2.86是BA.2變異株的再突變，BA.2.86在刺突蛋白質上有33個變異點，而在刺突蛋白以外的地有12個變異點，合共45個突變。如此多的突變是自2011年11月在南非發現的Omicron變異株（BA.1）以來首次。

東京大學醫科學研究所佐藤佳教授表示，新的變異株突變地方十分多，但目前對病毒特性尚不清楚，暫時未觀察到患者症狀更加嚴重的情況。但由於變異株突變數大增，可能進一步加強了「免疫逃逸」（迴避免疫力）的能力，傳播能力可能更強，需要注意。