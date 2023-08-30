德國記者爆料：普京在通話中毫不關心西方制裁　朔爾茨震驚

「俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）對西方制裁的態度震驚德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）。」隨着德國記者的新書出版，俄羅斯總統與德法領導人在俄烏衝突升級不久後的通話細節，也被披露出來。



作者：童黎



本文獲《觀察者網》授權轉載。



8月29日，《今日俄羅斯》（Russia Today）援引德國《圖片報》（Bild）報道稱，在俄烏衝突升級後不久，普京對西方制裁表現出完全漠不關心，令德國總理朔爾茨感到驚訝。

德媒引用朔爾茨和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）之間的一段對話，它來自記者蘭比（Stephan Lamby）的新書《緊急情況：戰爭時期的治理》（Emergency： Governing in Times of War）。報道顯示，這段對話發生在2022年3月4日，也就是俄羅斯出兵烏克蘭一個星期後，兩位歐盟國家領導人討論他們與普京的通話。

朔爾茨當時告訴馬克龍，情況「沒有好轉」，「有一件事比對話更讓我煩惱：（普京）完全沒有抱怨制裁。我不知道他在與你的談話中是否這樣，但他甚至沒有提到過制裁。」

馬克龍回答說，普京在與他的電話中也沒有提到西方制裁的問題。

值得注意的是，當被要求對《圖片報》的文章發表評論時，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）證實稱，「普京總統在與實施制裁的國家領導人接觸期間，從未提及制裁問題。」

俄媒稱，在烏克蘭衝突爆發後，美國和歐盟對俄羅斯實施嚴厲的制裁，希望藉此削弱俄羅斯經濟，阻止其軍事行動。然而，這些措施並沒有達到預期的效果。

8月早些時候，佩斯科夫稱，俄羅斯已經完全克服西方限制造成的經濟衰退，並有快速發展的「良好」前景。

除此以外，朔爾茨還在當時的交流中告訴馬克龍，普京概述「他關於如果尋求折中辦法的看法，談到非軍事化和去納粹化」，同時「要求我承認克里米亞（Crimea）是俄羅斯的一部份」，以及承認頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）為獨立國家。

朔爾茨提議舉行一次峰會，以尋求解決危機的辦法：「當我問他是否可能與你、我、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）舉行一次烏克蘭問題會議時，他並沒有完全拒絕。」但是普京提出兩個條件，一是這樣的對話不應成為停火的根據，二是峰會應在沒有澤連斯基參與的情況下進行。

這樣的峰會後來並沒有發生，普京與德法領導人之間的通話也在最近幾個月中斷。

聽完朔爾茨的描述，馬克龍說：「謝謝你，這與我昨天與普京的對話非常相似。我認為他現在下定決心要走到底。」