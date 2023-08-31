習近平回信史迪威將軍後人：中美關係基礎在民間

中國國家主席習近平回信美國二戰期間駐華將領史迪威將軍（Joseph W. Stilwell）後人，重申中美關係的基礎在民間、力量源泉在人民友好。



新華社報道，習近平8月29日回覆美國史迪威將軍（Joseph W. Stilwell）外孫伊斯特布魯克（John Easterbrook）的信件。

習近平表示，感謝伊斯特布魯克來信分享史迪威將軍及史迪威家族幾代人同中國友好交往的故事，並指從史迪威家族身上感受到了美國人民對中國人民的友好情誼。史迪威將軍是中國人民的老朋友，對中國解放和進步事業給予了積極支持，對中美人民友好作出了積極貢獻，中國人民對此不會忘記。

習近平寫道，重慶市此前舉行的史迪威將軍誕辰140周年紀念活動上，伊斯特布魯克發表了視頻致辭，他的女兒、女婿和孫輩們也親臨現場。「看到史迪威將軍從事的中美友好事業已傳承至家族的第五代人，我很欣慰。」

習近平說，回望過去，中美兩國為抗擊日本法西斯、爭取世界和平並肩戰鬥；展望未來，中美兩國也完全可以相互成就、共同繁榮。他強調，中美關係的基礎在民間，力量源泉在人民友好，兩國人民應該加強交流、增進理解、擴大合作，為兩國關係發展不斷注入新動力。

史迪威是第二次世界大戰時期的美國將領。他1942年3月抵達重慶，擔任同盟國中國戰區統帥部參謀長，協助中國訓練遠征軍，開闢駝峪航線，主持修建史迪威公路，為抗日的中國軍隊供應軍需品。