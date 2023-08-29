雷蒙多訪華 | 中美依舊各說各話 如此傲慢再多高官訪華也無用
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）正在中國訪問，此訪被國內外專家學者寄予了厚望，認為這可能意味着緊張惡化的中美關係要回暖的開始。如今北京行程結束，從當下情況看，這是誤讀。
9月27日雷蒙多到達北京首都國際機場時，沒有紅毯，接待規格和美國財長耶倫訪華時差不多。在9月28日和中國商務部長王文濤會晤，會談進行了4個半小時。9月29日雷蒙多在北京人民大會堂會晤國務院副總理何立峰，而後與總理李強會晤。當日，雷蒙多就將去上海與在華美企會談。
經貿關係是中美關係的壓艙石。美方若想通過經貿緩和中美關係，雷蒙多就應該帶着基本的誠意上門。但雷蒙多訪華的重心，仍然是放在「中國不要對美國政策出現誤判」層面，而不是反思美方政策的不合理之處。
雷蒙多此訪實際成果甚微
美國商務部長的訪華行程，重頭戲當然是中美商務部長的會談。會談持續了近四個半小時，從中方發布的會議通稿來看，主要達成的共識和成果只有兩個：
一是宣佈在兩國商務部之間建立新溝通渠道。雙方成立一個工作組。由中美副部長級和司局級的政府官員組成，並有企業代表參加，以尋求解決具體商業問題的辦法。工作組將每年舉行兩次副部級會議。兩位部長同意經常性溝通，每年至少會見一次。二是雙方啟動出口管制訊息交流機制，作為解釋各自出口管制制度和改善溝通的機制。
綜合各方訊息來看，雷蒙多在表述上加了很多「尾巴」，言辭也顯得激烈、霸道了許多。逐一來看，
第一，「兩國同意建立一個副部長級的雙邊商務問題工作小組」，雷蒙多說的是以「尋求貿易及投資上的解決方案，並促進美國在中國的商業利益。」
第二，「兩國同意啟動出口管制執法訊息交換平台」，這個訊息平台於8月29日立即召開首次會議，未來每年至少舉行一次。雷蒙多說的是「以提高美國對華出口管制戰略的透明度，減少北京對美國國家安全戰略的誤解」。
第三，在會談中雷蒙多主要重申了「美國在國家安全議題上沒有妥協或談判的餘地」。
她還給中國「定規矩」，說拜登政府的戰略核心是降低供應鏈的風險、強化美國的基礎設施並創造就業機會、保護勞工，也會「反覆尋求與中國的良性競爭。一個持續發展並遵守規則的中國，符合雙方利益。」
可見，雷蒙多的講話依舊是非常霸道和傲慢的。如此看來，其訪華的目的其實就是，尋求確保美國在華的經濟利益，要求中國不要「誤判」美國的政策。由此也可推斷，美國在相關政策上不會有絲毫妥協。
也就是說，雷蒙多此訪，兩國商務部之間除了多開會，多溝通，並沒有取得什麼實際成果。
峇厘島「四不一無意」共識 美國無一遵守
不論是布林肯、克里、耶倫，還是雷蒙多，美國高官密集訪華，無外乎一是摸底，二也是希望緩和中美關係，至於其他，繼續增持美債、希望中國解除相關商品的出口管制、要求中國繼續給美國供給物美價廉的商品……從美方高頻率「敲門」來看，顯然是美方主動為之的。
然而，美方這麼多年來都不懂如何同北京打交道，求人辦事也沒有表現出應有的謙恭姿態，而是一如既往霸道、傲慢。雷蒙多此次訪華，還是一副老大的姿態對中國發號施令。從中國外交部公布訊息看，中方沒有公布雷蒙多的講話，還是想求同存異，努力從可為方面推動中美關係向好的方向發展。
中國商務部長王文濤在會談中重點表達的關切包括：美國對華301關稅；半導體政策；雙向投資限制；歧視性補貼；制裁中國企業等。對於這些，美方卻選擇性無視，只用「國家安全議題沒有妥協和談判餘地」等措辭，就將問題搪塞回去。
中方一直強調要回歸中美元首峇厘島會晤共識，美方也是揣着明白裝糊塗。從美國政府高層近期的密集動作來看，並沒有把峇厘島共識放在眼裏。
在去年11月中美元首峇厘島會晤的時候，美國總統拜登提出了對中國的「四不一無意」，這是兩國關係緩和的基礎：不尋求改變中國體制，不尋求「新冷戰」，不尋求通過強化盟友關係反對中國，不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」「一中一台」。無意同中國發生衝突。美方也無意尋求同中國「脱鈎」，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。
然而，這五點從現在來看，美國幾乎一個都沒有遵守。和日韓在大衛營搞起了小圈子；在南海挑唆菲律賓硬闖仁愛礁；縱容支持日本向太平洋排放福島核污水，以此為條件換取日本作為其遏制中國的橋頭堡；明目張膽對台軍售，賴清德過境美國時搞起了曖昧……
其實美國早已經與峇厘島「四不一無意」的共識背道而馳，這樣出爾反爾的美國，北京怎麼可能要和它修復好關係？所以，看上去雷蒙多訪華取得了一些成果，但其實，美國人的高姿態決定了根本性的問題不可能談得成。
《華爾街日報》稱，中美兩國領導人可能在11月三藩巿亞太經濟合作組織（APEC）第三十次領導人非正式會議期間會晤，而雷蒙多「壓軸」訪華就是為此鋪路的。對此，其實這個政治任務能否完成，主要取決於美方的言行。如果美國不反思自己的對華政策，不及時調整對華戰略回歸正常軌道，那麼，即使中美元首可能會晤也難以達成預期成果。
目前來看，中美關係能夠維持目前「鬥而不破」的狀態已經算不錯了，自美國對華髮起貿易戰，並實施對華科技制裁起，中美關係就再也回不去了。這是目前一個最基本的現實，若中美關係稍有緩和就喜不自禁，是不可取的。
其實雷蒙多也好，布林肯也罷，或者耶倫誰都好，是否訪華不虛此行，主要看的並不是中國做什麼，而是美國應該怎麼做。美國若是繼續兩面三刀，一面嘴巴上做承諾，一面暗中捅刀子，中美關係都不會發生實質性變化。