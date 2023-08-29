雷蒙多訪華 | 中美依舊各說各話　如此傲慢再多高官訪華也無用

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）正在中國訪問，此訪被國內外專家學者寄予了厚望，認為這可能意味着緊張惡化的中美關係要回暖的開始。如今北京行程結束，從當下情況看，這是誤讀。



9月27日雷蒙多到達北京首都國際機場時，沒有紅毯，接待規格和美國財長耶倫訪華時差不多。在9月28日和中國商務部長王文濤會晤，會談進行了4個半小時。9月29日雷蒙多在北京人民大會堂會晤國務院副總理何立峰，而後與總理李強會晤。當日，雷蒙多就將去上海與在華美企會談。

經貿關係是中美關係的壓艙石。美方若想通過經貿緩和中美關係，雷蒙多就應該帶着基本的誠意上門。但雷蒙多訪華的重心，仍然是放在「中國不要對美國政策出現誤判」層面，而不是反思美方政策的不合理之處。

雷蒙多此訪實際成果甚微

美國商務部長的訪華行程，重頭戲當然是中美商務部長的會談。會談持續了近四個半小時，從中方發布的會議通稿來看，主要達成的共識和成果只有兩個：

一是宣佈在兩國商務部之間建立新溝通渠道。雙方成立一個工作組。由中美副部長級和司局級的政府官員組成，並有企業代表參加，以尋求解決具體商業問題的辦法。工作組將每年舉行兩次副部級會議。兩位部長同意經常性溝通，每年至少會見一次。二是雙方啟動出口管制訊息交流機制，作為解釋各自出口管制制度和改善溝通的機制。

美國商務部長雷蒙多在北京人民大會堂獲到中國國務院副總理何立峰迎接。（Reuters）

綜合各方訊息來看，雷蒙多在表述上加了很多「尾巴」，言辭也顯得激烈、霸道了許多。逐一來看，

第一，「兩國同意建立一個副部長級的雙邊商務問題工作小組」，雷蒙多說的是以「尋求貿易及投資上的解決方案，並促進美國在中國的商業利益。」

第二，「兩國同意啟動出口管制執法訊息交換平台」，這個訊息平台於8月29日立即召開首次會議，未來每年至少舉行一次。雷蒙多說的是「以提高美國對華出口管制戰略的透明度，減少北京對美國國家安全戰略的誤解」。

第三，在會談中雷蒙多主要重申了「美國在國家安全議題上沒有妥協或談判的餘地」。

她還給中國「定規矩」，說拜登政府的戰略核心是降低供應鏈的風險、強化美國的基礎設施並創造就業機會、保護勞工，也會「反覆尋求與中國的良性競爭。一個持續發展並遵守規則的中國，符合雙方利益。」

可見，雷蒙多的講話依舊是非常霸道和傲慢的。如此看來，其訪華的目的其實就是，尋求確保美國在華的經濟利益，要求中國不要「誤判」美國的政策。由此也可推斷，美國在相關政策上不會有絲毫妥協。

也就是說，雷蒙多此訪，兩國商務部之間除了多開會，多溝通，並沒有取得什麼實際成果。

美國商務部長雷蒙多 （Gina Raimondo）於2023年8月28日在北京出席由美國駐華大使伯恩斯(Nick Burns) 主辦的美國工業界和中國政府官員招待會，並發表講話。（Reuters）

峇厘島「四不一無意」共識 美國無一遵守

不論是布林肯、克里、耶倫，還是雷蒙多，美國高官密集訪華，無外乎一是摸底，二也是希望緩和中美關係，至於其他，繼續增持美債、希望中國解除相關商品的出口管制、要求中國繼續給美國供給物美價廉的商品……從美方高頻率「敲門」來看，顯然是美方主動為之的。

然而，美方這麼多年來都不懂如何同北京打交道，求人辦事也沒有表現出應有的謙恭姿態，而是一如既往霸道、傲慢。雷蒙多此次訪華，還是一副老大的姿態對中國發號施令。從中國外交部公布訊息看，中方沒有公布雷蒙多的講話，還是想求同存異，努力從可為方面推動中美關係向好的方向發展。

中國商務部長王文濤在會談中重點表達的關切包括：美國對華301關稅；半導體政策；雙向投資限制；歧視性補貼；制裁中國企業等。對於這些，美方卻選擇性無視，只用「國家安全議題沒有妥協和談判餘地」等措辭，就將問題搪塞回去。

美國商務部長雷蒙多 （Gina Raimondo）訪華期間，在北京一家酒店參觀面向中國市場的美國美容保健產品展示會。（Reuters）

中方一直強調要回歸中美元首峇厘島會晤共識，美方也是揣着明白裝糊塗。從美國政府高層近期的密集動作來看，並沒有把峇厘島共識放在眼裏。

在去年11月中美元首峇厘島會晤的時候，美國總統拜登提出了對中國的「四不一無意」，這是兩國關係緩和的基礎：不尋求改變中國體制，不尋求「新冷戰」，不尋求通過強化盟友關係反對中國，不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」「一中一台」。無意同中國發生衝突。美方也無意尋求同中國「脱鈎」，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。

然而，這五點從現在來看，美國幾乎一個都沒有遵守。和日韓在大衛營搞起了小圈子；在南海挑唆菲律賓硬闖仁愛礁；縱容支持日本向太平洋排放福島核污水，以此為條件換取日本作為其遏制中國的橋頭堡；明目張膽對台軍售，賴清德過境美國時搞起了曖昧……

美日韓領袖大衛營峰會：美國總統拜登2023年8月18日在馬里蘭州大衛營（Camp David，又譯戴維營）與韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄召開三邊峰會。（Reuters）

其實美國早已經與峇厘島「四不一無意」的共識背道而馳，這樣出爾反爾的美國，北京怎麼可能要和它修復好關係？所以，看上去雷蒙多訪華取得了一些成果，但其實，美國人的高姿態決定了根本性的問題不可能談得成。

《華爾街日報》稱，中美兩國領導人可能在11月三藩巿亞太經濟合作組織（APEC）第三十次領導人非正式會議期間會晤，而雷蒙多「壓軸」訪華就是為此鋪路的。對此，其實這個政治任務能否完成，主要取決於美方的言行。如果美國不反思自己的對華政策，不及時調整對華戰略回歸正常軌道，那麼，即使中美元首可能會晤也難以達成預期成果。

目前來看，中美關係能夠維持目前「鬥而不破」的狀態已經算不錯了，自美國對華髮起貿易戰，並實施對華科技制裁起，中美關係就再也回不去了。這是目前一個最基本的現實，若中美關係稍有緩和就喜不自禁，是不可取的。

其實雷蒙多也好，布林肯也罷，或者耶倫誰都好，是否訪華不虛此行，主要看的並不是中國做什麼，而是美國應該怎麼做。美國若是繼續兩面三刀，一面嘴巴上做承諾，一面暗中捅刀子，中美關係都不會發生實質性變化。