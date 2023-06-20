英國多家超市宣布減價　通貨膨脹可望放緩

英國多家超市近日宣布降價，又或承諾凍結產品價格，被視為通脹開始緩解的跡象。繼Asda、Waitrose及 Morrisons 之後，最新加入的是馬莎百貨（Marks & Spence），該公司6月19日宣布將70種主要產品價格下調3%至25%。



儘管英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）承諾2023年將通脹減半，但食品通脹持續高企。根據最新官方數據，食品價格通脹率4月份升幅按年超過19%；而根據行業數據，5月份則為 17.2%。但英國央行官員早前表示，隨著農產品批發價格下降，食品價格的通脹可望有所緩解。

英國連鎖超市Asda上周宣布，凍結500多種產品價格至8月底，包括穀物、麵食、茶、沙律和雪糕等產品。 於英國市場佔有率排第二的Sainsbury's也表示，在近期多種產品降價之後，將衛生紙價格降低多達11% 。高檔超市Waitrose上周宣布，降低200多種產品的價格，包括牛油、番茄醬、符合公平貿易原則的黃金細砂糖，以及雞尾腸、沙律和冰雪糕。

英國第五大超市Morrisons，6月19日宣布將47種產品的價格，平均降低25%以上，產品包括牛肉碎、火腿、番茄、菠菜等。

至於馬莎百貨也於同日表示， 將70種主要產品價格降低3%至25%，例如牛肉碎、希臘風味乳酪、三文魚片、鷹嘴豆。此外，該集團將150種產品價格凍結到秋季，包括豬肉香腸、車打芝士等。

另外，英國政府決定進一步推遲限制購買高脂肪、高鹽或高糖（HFSS）產品的規定，預計將推遲到2025年10月實施，以免限制消費者的選攝從而增加成本。