普里戈任生前影片曝光：距離飛機失事僅數天　自稱在非洲

一段俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）的生前影片曝光。



作者：童黎 本文獲《觀察者網》授權轉載。



據路透社8月31日報道，新曝光的瓦格納集團創始人普里戈任生前影片顯示，就在遇難前幾天，他還在非洲。他談到了自己的身體狀況，以及可能受到安全威脅的猜測。

「對於那些正在討論我是否還活着，我過得怎麼樣的人——現在是2023年8月下旬的週末，我在非洲。」普里戈任在瓦格納電報（Telegram）頻道「灰色地帶」（Grey Zone）發布的短影片中說道。

「所以，對於那些喜歡討論消滅我，或者討論我的私生活、我掙多少錢或其他任何事情的人，我想說，一切都沒問題。」他揮了揮手補充道。

路透社無法證實影片拍攝的地點和日期，不過背景是在一輛行駛的車輛中。普里戈任的迷彩服和帽子，以及右手上的手錶，都與他在8月21日發布影片中的外表相符，他當時也稱自己身在非洲。

與此同時，普里戈任所說的「週末」意味着，新曝光的影片拍攝於8月19日或20日，距離8月23日他和其他瓦格納高層在莫斯科北部墜機喪生僅僅三、四天時間。

路透社稱，他在影片中的話，也反映普里戈任意識到了自己所面臨的生命威脅。

8月23日，普里戈任乘坐的巴西航空工業公司（Embraer）萊格賽600公務機在莫斯科西北方向的特維爾州墜毀，機上10人全部遇難。

此前，美國、法國、烏克蘭等在回應普里戈任墜機意外時紛紛暗示是普京操縱，但這一說法遭到克宮駁斥。佩斯科夫8月25日曾表示，將進行所有必要的檢查，目前還沒有正式結果，一旦準備好就會公布。他還強調，有關「克里姆林宮可能參與殺害普里戈任」的指控是徹頭徹尾的謊言。

8月29日，普里戈任在家鄉聖彼得堡的波羅霍夫斯科耶墓地低調下葬。俄獨立媒體「Agentstvo」稱，一名墓地工作人員透露，遵循遺屬意願，只有二三十名與其親近的人參加了葬禮，儀式只持續約40分鐘。

8月30日，俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，普里戈任墜機事件的調查尚未有結果，但調查人員正在考慮墜機為故意造成的可能性。這是俄方首次明確承認普里戈任可能被暗殺。