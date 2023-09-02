新加坡總統選舉最終點票結果出爐　尚達曼得票70.40%當選總統

新加坡9月1日舉行總統選舉，晚上8時結束投票後，點票工作隨即開始。前國務資政尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）得票率為70.40％，成為新加坡第9名總統。



本屆總統選舉候選人除尚達曼外，還有新加坡政府投資公司（GIC）前首席投資官黃國松（Ng Kok Song）及職總英康（NTUC Income）前總裁陳欽亮（Tan Kin Lian）。

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根據《聯合早報》，抽樣點票結果在1日晚上10時42分左右出爐。根據選舉局公布抽樣點票結果，尚達曼得票率為70%，黃國松得票率為16％，陳欽亮得票率是14％。

陳欽亮1日晚上11時8分接受媒體訪問時，祝賀尚達曼預計以70%的高得票率當選。他說：「我祝願他（尚達曼）在迎接未來的挑戰，取得更大的成功，為人民帶來更美好的生活。」

陳欽亮也說，自己將聽取家人的建議，接下來會放慢腳步，過正常的生活，花更多時間陪孫兒，同時會繼續努力，通過其他管道為人民發聲。

黃國松接受媒體採訪時也承認敗選並祝賀尚達曼。他說：「我的得票率相對較低，這是我為了讓新加坡人有機會行使投票權，心甘情願付出的代價。」

來到2日上午12時30分左右，選舉官陳明銳宣布最終結果，尚達曼贏得1746427張選票，以70.40％得票率當選，黃國松拿390041張選票，得票率為15.72％，陳欽亮得票率最低，佔13.88％，獲得344292張選票。

尚達曼以絕對優勢獲得新加坡人民的委託，擔任新加坡下一任總統。李顯龍總理2日凌晨發聲明指，自己已致電祝賀尚達曼當選並向他保證，政府將「全力與他合作」，尚達曼也表明「願與政府緊密合作」。