丹麥博物館展永恆香味古埃及木乃伊　重現近3500年前「香氣」

丹麥一家博物館近日公開展出一種稱為「永恆的香味」的氣味，參觀者能透過嗅覺感官，體驗古埃及的社會文化以及了解一具女木乃伊的生平。



美媒星期四（8月31日）報道，1900年，考古人員在埃及南部盧克索省尼羅河西岸國王谷一個罐子中，發現了被香膏包裹的古埃及木乃伊——貴族婦女塞內特奈（Senetnay）。

研究人員隨後針對罐中香膏進行分析，發現香膏包含來自蜂蠟、植物油、樹脂、動物脂肪、天然石油產品瀝青等多種珍貴物質。

木乃伊：圖為英國雜誌《科學報告》2023年8月31日發表關於永恆香味古埃及木乃伊論文時附上的圖片。（《科學報告》網站）

研究主要作者、德國馬克斯-普朗克古人類學研究所專家胡貝爾（Barbara Huber）說：「在塞內特奈的香膏中發現的防腐成份是這一時期所發現的最精細、最多樣的國際之一，揭示了製作香膏時的精心和複雜。」

胡貝爾說：「如此大量成份的出現，包括達瑪樹（dammar）或木蕊樹樹脂（Pistacia tree resin）等外來物質，表明塞內特奈的防腐過程包含極其稀有和昂貴的材料，側面印證了她的特殊社會地位。」

胡貝爾補充稱：「我第一次聞到這種香味時，感覺非常深刻，幾乎是一種超現實的體驗，有一種與古代世界有形的、芳香的聯繫，令人感動；就像握住一股來自過去的微弱回聲。」

自考古學家發現塞內特奈以來，便開始深入挖掘她的生平故事。根據史料記載，塞內特奈生活在公元前1450年左右，是法老阿蒙霍特普二世的乳母。阿蒙霍特普二世是法老圖特摩斯三世期待已久的兒子和繼承人。

鑑於塞內特奈的特殊身份，她被授予「國王的裝飾品」的稱號，並成為法老的重要隨從。塞內特奈死後，她的重要器官被防腐處理，封存在一個罐子裏，並安放在皇家陵墓中。

這份研究已於星期四發表在《科學報告》（Scientific Reports）雜誌上。

本文獲《聯合早報》授權轉載

