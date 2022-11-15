環保人士在巴塞隆拿博物館「突襲」木乃伊　向展櫃潑假血

兩名環保人士11月13日在西班牙巴塞隆拿埃及博物館（Museo Egipcio de Barcelona）展廳到處潑灑液體，指此舉是抗議政府及財團只顧粉飾形象，未有採取真實行動應對氣候變化。



當地媒體報道，兩名隸屬環保組織「素食未來（Futuro Vegetal，暫譯）」的示威者進入展廳後，四處傾倒液體。

從片段可見，分別象徵石油與血液的啡色、紅色液體由可口可樂瓶盛載，他們向一個裝有木乃伊複製品的展示櫃傾倒「假石油」，再用「假血」淋潑牆邊展品。「彈藥」用完後，二人各自將一手黏貼在展櫃上，再以另一手一同掛起寫有「+2.5°C氣候正義」的橫額發言抗議。

▶️Dos militantes de @FuturoVegetal "bañan" con un líquido que simulaba "petróleo" la vitrina de una réplica de una momia faraónica en el Museo Egipcio de #Barcelona.



Han rociado la pared con "sangre falsa" y han desplegado una pancarta con el mensaje: "COPCA COLA +2.5º" pic.twitter.com/O26eews4TG — Noticias CMM (@CMM_noticias) November 13, 2022

橫額印有經修改的可口可樂標誌，字樣由「Coca-Cola」改為「COPca-Cola」，諷刺可口可樂公司為全球塑膠污染的主要來源，卻擔任第27次聯合國氣候大會（COP27）的官方贊助商，謀求洗脫污名。

有鑑於過去數週世界各地持續出現類似事件，館方早已加強防備，但示威者行動迅速，無阻他們「突襲」成功。館方目前已關閉展廳。

出鏡的示威者由組織成員及攝影師共4人陪伴到場。事件中無人被捕。館方尚未得出今次事件導致的損失數字，但表示會就事件索償。

過去數週各地均有環保人士「突襲」美術館及博物館展品，抗議氣候變化及能源問題，「突襲」對象包括梵高《向日葵》（Sunflowers）、莫內《乾草堆》（Les Meules）、維梅爾《戴珍珠耳環的少女》（Girl with a Pearl Earring）等，由於有玻璃保護，畫作多無大礙。