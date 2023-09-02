歐洲航空安全局：有英國公司向空中巴士及波音飛機提供假冒零件

歐洲航空監管機構證實，總部位於倫敦的飛機零件供應公司AOG Technics，為歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）許多老一代A320飛機、美國飛機製造商波音公司（Boeing）737飛機提供假冒的引擎零件。



許多授權放行證書被偽造 全球爭相追蹤受影響零件

彭博社9月1日援引歐洲航空安全局（EASA）的聲明說，通過AOG Technics分銷的零件中，有許多授權放行證書都是偽造的；經調查確認，每個案例中的「零件製造商」都未出具該證書，它們也都不是該零件的原始製造商。

在航空業，為保障飛機安全，每個零件都須經過來源驗證。無證或潛在偽造的零件進入引擎供應鏈是十分罕見的情況，且急需解決，因為誰也不能肯定未經認證的零件在壓力下是否耐用，這可能會帶來安全隱患。

製造商和監管機構幾週前就敲響警鐘，引發全球爭相追蹤AOG Technics提供的零件，並識別受影響飛機的情況。

受影響的引擎型號為CFM56，由通用電氣（General Electric Company）和法國賽峰（Safran）合資的航空引擎製造公司CFM國際公司（CFM International）製造，是全球最暢銷的噴氣引擎，在數千架窄體飛機上都有安裝。

受影響飛機數量暫不詳 假冒零件實際來源仍不明

通用和賽峰正在協助調查上述涉嫌偽造的認證放行文件，以及未經批准的CFM56引擎零件。目前還不清楚可能已裝多少假冒零件，也不確定多少架飛機可能受到影響。

英國民航局在8月份的安全通知中說，正在調查通過AOG Technics提供的「大量可疑未經批准的零件」。文件稱，在英國註冊的飛機引擎上，發現一些帶有偽造適航放行證書的零件。

CFM公司已查出72份偽造適航認證文件，涵蓋AOG Technics為CFM56提供的50個部件編號。通用和賽峰已向這家英國公司發出停產函。

EASA要求營運商隔離造假的引擎零件，並建議將它更換。截至8月31日，AOG Technics仍未能提供假冒零件實際來源的細節。EASA說，基於調查情況，歐洲安全機構可能會採取進一步行動。

根據AOG Technics網站訊息，該公司成立於2015年，在倫敦、法蘭克福、邁阿密和新加坡均設有倉庫。

本文獲《聯合早報》授權轉載

