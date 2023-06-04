中國C919對空中巴士與波音壟斷構成現實威脅｜外媒怎麼看

中國C919窄體客機的命運，長期以來一直受到業界專家和世界媒體的關注。現在已經達到了一個新的里程碑——中國設計的中程飛機完成了首次商業飛行。中國民用飛機行業的主要競爭對手波音和空客公司如何看待此次事件？ 俄衛網6月1日《外國媒體看中國》節目就從這個話題開始。



+ 3

據《財富》雜誌日前報道，中國國產C919飛機實現了首次商業飛行。正如文章所述，這款窄體中程飛機的開發商是中國商用飛機有限責任公司（COMAC）。中國商飛希望新飛機能夠與波音的737 Max和空中巴士（Airbus，空中客車）的A320競爭，並幫助結束這些商業航空巨頭長達數十年的雙頭壟斷。

C919於2007 年由中國商飛公司首次發布，但生產放緩，把首次試飛推遲到 2017 年。中國監管部門去年9 月才批准這款飛機用於商業客運。

《財富》雜誌進一步指出，C919 符合中國的自給自足戰略。 隨着美中關係的惡化以及美國對出口給中國先進技術的限制，北京正努力變得愈發自給自足。中國商飛的這款新型飛機將幫助中國對抗美國的高科技遏制戰略。中國商飛已收到超過 1200 架新飛機訂單，但到目前為止，預計到2028年國內市場每年只能生產 150 架飛機。來自中國政府的支持也許會給 C919 帶來潛在優勢，因為中國的航空公司（其中一些是國營航空公司）正在訂購飛機以支持中國商飛。這些訂單可能會與波音和空客的計劃構成競爭。2021年空巴行政總寰福里（Guillaume Faury）預測，中國商飛公司將在單排飛機（如空中巴士A320）方面從波音和空中巴士手中奪取市場份額，到本世紀末形成「三頭壟斷」。

馬斯克訪問中國：2023年5月31日，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）訪華期間，他離開中國北京的一家酒店。走在他身旁的是特斯拉全球CEO朱曉彤（Tom Zhu）和特斯拉對外事務副總裁陶琳（Grace Tao）。（Reuters）

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）在談到馬斯克（Elon Musk）北京之行時指出，此行凸顯了中國在全球電動汽車市場的重要性。特斯拉在中國銷售 50% 的特斯拉汽車，並提供公司20% 的產能，該頻道引用了美國投資管理公司「金瑞基金」（Kraneshares）高級投資策略師Anthony Sassine的話。Anthony Sassine表示，馬斯克訪華「非常重要」，是一種呼籲穩定中美關係的「政治聲明」。馬斯克在4月份與投資者的電話會議上就指出，美中緊張局勢是其公司2023年增長面臨的風險之一。

如今，由於多輪降​​價，特斯拉汽車在中國的價格仍低於2023年初的水平。正如專家們強調的那樣，價格戰表明中國市場對這家美國電動汽車製造商的重要性。中國電動汽車製造商比亞迪正在銷售增程式混合動力車。專家們指出，這是「特斯拉沒有的武器」。 CNBC認為，特斯拉必須依靠定價來保持競爭力，這與它沒有面臨如此激烈競爭的其他國家不同。

圖為2022年7月21日路透社發布的中國和日本國旗設計圖片。（Reuters）

中國商務部長王文濤呼籲日本取消最近宣布的晶片製造設備出口限制，稱這將損害兩國間的經貿關係。 日本在3月份宣布收緊23種用於生產半導體的先進設備的出口管制。日本也因此加入到了美國和荷蘭限制對華出口關鍵技術的行列。

王文濤說，北京希望日本「端正對華認知」。這是上周中國商務部長與日本經濟產業大臣西村康稔在一次會議期間會談中對日方發出的呼籲。晶片幾乎是所有電子設備不可或缺的一部分，已成為華盛頓和北京爭奪關鍵技術的重要陣地。

2022年10月，華盛頓對向中國出口先進微電路及其生產設備實施了大規模限制，試圖切斷中國獲得關鍵軍事技術的途徑。5月初，北京作為報復禁止美國晶片製造商美光向從事關鍵基礎設施項目的中國公司銷售產品。

日本加入美國的對華技術遏制政策並不意味着東京準備走上與北京進行強硬全面對抗的道路。《外交官》雜誌刊登的一篇文章談到了兩國軍隊即將進行的交流。日本自衛隊代表團7月訪華，中國人民解放軍代表團9月訪日。該刊援引組織互訪團的笹川和平財團名譽會長笹川陽平的聲明對此進行了報道。 此次軍事交流正值台灣和釣魚島問題雙邊關係緊張之際。笹川指出：「政府和私營部門之間的情況是不同的」，「在這樣的時候，私營部門創造了一個溝通的窗口。會面並舉行非正式談判非常重要」。

由笹川和平基金會發起的兩國軍隊之間的軍事交流始於2001年，但在 2010 年一艘中國拖網漁船的船長被捕後被取消。該漁船當時在東海與兩艘日本海岸警衛隊船隻相撞。2018年2月，笹川陽平訪問北京時達成了恢復接觸的協議。由於 2019 年底在中國開始的COVID-19 大流行，該計劃無法重啓，兩個軍事組織在過去四年中未能進行面對面的交流。

在雙邊防務關係官方層面，5月16日，日本防衛大臣浜田靖一與中國防長李尚福通過專門熱線進行了首次電話會談。他們證實，該聯絡機制在建立兩國之間的信任和防止意外事件方面發揮着重要作用。中國防長李尚福6月3日分別與日本防相濱田靖一及韓國防長李鍾燮舉行雙邊會晤。三人是趁新加坡舉行香格里拉對話（Shangari-La Dialogue，又名亞洲安全峰會）期間進行場邊會晤。