拜登赴佛州視察颶風災情　未晤共和黨總統參選人德桑蒂斯

美國總統拜登（Joe Biden）9月1日赴佛羅里達州視察颶風「伊達利亞」（Idalia）的災後救援工作，但並未與2024年共和黨總統參選人，州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）會面。



綜合法新社和美國廣播公司（ABC）報道，拜登此前曾告訴記者他將與德桑蒂斯見面，但他9月2日回答相關問題時卻說，德桑蒂斯「不會出現」。

佛州州長辦公室1日曾對媒體表示，拜登視察訪問的安全要求會對災後重建工作造成太大干擾，因此兩人沒有會面的計劃。德桑蒂斯則在記者會上針對該州颶風災情表明，州政府希望確保恢復電力，救援工作繼續進行。

共和黨籍的德桑蒂斯正在角逐2024年總統候選人，近期民調顯示，他的支持率遠遠落後於黨內領跑的前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。

與此同時，民主黨籍的拜登的支持率則不溫不火，並且因高齡而受到連任能力的質疑。

颶風「伊達利亞」（Idalia）吹襲美國佛羅里達州。圖為州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）8月31日攜夫人在錫達基（Cedar Key）視察災情。（Reuters）

拜登抵達佛州後，並未深入討論德桑蒂斯不與他碰面的問題。他稱對兩人不能見面一事並不覺得失望，德桑蒂斯可能是出於其他緣由才無法與他會面。他補充說，德桑蒂斯的確參與了視察日程的安排工作，與聯邦緊急事務管理局（FEMA）討論決定了視察地點。

拜登視察了萊夫奧克（Live Oak），並乘直升機勘察了當地受災情況。佛州共和黨籍參議員、前州長斯科特（Rick Scott）陪同訪問，拜登稱斯科特的到來「令人欣慰」，顯示佛州領導層與聯邦當局合作良好。

近日的颶風已在佛州和佐治亞州分別造成1人死亡。拜登在慰問災民後舉行記者會，承諾隨時動員支持佛州。

本文獲《聯合早報》授權轉載

