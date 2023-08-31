颶風伊達利亞襲美國佛羅里達2死　連同鄰近州份逾48萬人斷電

美國佛羅里達州（Florida）遭颶風伊達利亞（Idalia）襲擊，暴雨成災，雨水天氣引發2宗交通意外，2名司機喪生。當地洪水災情慘重，約26萬人無電可用。受颶風影響，臨近的喬治亞州（Georgia）及南卡羅來納州（South Carolina）也有約21萬及約1.3萬人斷電。



根據美颶風伊達利亞襲美國佛羅里達2死 連同鄰近州份逾48萬人斷電家颶風中心（National Hurricane Centre，NHC），美國東部時間上午7時45分左右，伊達利亞在佛羅里達州登陸。

美國斷電情況網上地圖Poweroutage顯示，截至香港時間31日上午4時50分左右，佛羅里達州確認有260,635人斷電，喬治亞州210,218人斷電，南卡羅來納州有13,139人斷電。

颶風伊達利亞襲美國：美國斷電情況網上地圖Poweroutage顯示，截至香港時間31日上午4時50分左右，佛羅里達州確認有260,635人斷電，喬治亞州210,218人斷電，南卡羅來納州有13,139人斷電。（美國Poweroutage網站截圖）

美國家颶風中心指，伊達利亞在凌晨時分達到「極其危險的4級強度」，到上午7時則稍微減弱至3級，最大持續風速為每小時201公里，到了上午11時，最大持續風速已減至每小時150公里，降級為1級風暴並進入喬治亞東南部。

美國向來使用薩菲爾—辛普森颶風等級（Saffir-Simpson Scale），按最大持續風速把颶風分成5個級別。