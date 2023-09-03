新冠變種病毒BA.2.86擴散　美國5州現蹤　紐約市籲民眾戴口罩

新冠病毒（SARS-CoV-2）變異病毒株Omicron（奧密克戎）的亞型BA.2.86在多國傳播。美媒9月2日稱，BA.2.86已擴散至美國5個州，紐約市衛生部門建議民眾在勞動節假期間戴口罩。



BA.2.86於7月24日首先在丹麥被發現，其後以色列、美國、加拿大、英格蘭、法國、葡萄牙和南非也發現由它引致的確診個案。

美國廣播公司（ABC News）9月2日稱，在美國密歇根州（Michigan）8月成為首個出現確診個案的州份。目前包括密歇根州（Michigan）、紐約州（State of New York）、維珍尼亞州（Virginia）、德州（Texas）、俄亥俄州（Ohio）在內的5個州份也已出現BA.2.86確診個案。

報道指，BA.2.86的「棘蛋白」（Spike protein）有逾30個突變，而病毒利用「棘蛋白」附着並感染細胞。因此范德比爾特大學醫療中心（Vanderbilt University Medical Center，暫譯）預防醫學和傳染病學教授沙夫納（William Schaffner）說，他和其他專家相信，BA.2.86或正導致美國的確診病人住院率增加。

美國疾病控制和預防中心（CDC）8月28日的數據顯示，在截至8月19日為止的一週內，美國全國的新型冠狀病毒感染（COVID-19）確診病人住院率增加18.8%。紐約市8月31日有502名確診病人住院，確診病人住院率比前一週增加5%。

住院數據往往較確診數據滯後，因此美國實際上的住院人數可能更多。

紐約市8月29日的感染率約為每10萬人中有18個確診個案，但由於現時只有少數人自我檢測，因此實際感染個案可能更多。

紐約市衛生部門發言人指，在週末以及9月4日勞動節期間，民眾身處人多的室內地方時，戴口罩可能是一個「好主意」。